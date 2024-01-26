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Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю

Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 26.01.2024

Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели более 335 украинских военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:30

2024-01-26T17:30

2024-01-26T17:30

специальная военная операция на украине

киев

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели более 335 украинских военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая балка, Михайловка, Тягинка, Змиевка и Станислав Херсонской области. Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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киев, россия, херсонская область , безопасность