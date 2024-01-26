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Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923724895.html
Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю
Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 26.01.2024
Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели более 335 украинских военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:30
2024-01-26T17:30
специальная военная операция на украине
киев
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели более 335 украинских военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая балка, Михайловка, Тягинка, Змиевка и Станислав Херсонской области. Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Херсонская область , Безопасность
Киев потерял более 335 военных на Херсонском направлении за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 335 военных на Херсонском направлении за неделю

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкПодбитый украинский танк
Подбитый украинский танк - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Подбитый украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели более 335 украинских военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая балка, Михайловка, Тягинка, Змиевка и Станислав Херсонской области. Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
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