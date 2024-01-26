https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923724543.html

ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 26.01.2024

ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:29

2024-01-26T17:29

2024-01-26T17:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."С 20 по 26 января нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников", - рассказали в Минобороны.Там добавили, что "цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф