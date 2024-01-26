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ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 26.01.2024 (обновлено: 17:38 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923724543.html
ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины
ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 26.01.2024
ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:29
2024-01-26T17:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."С 20 по 26 января нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников", - рассказали в Минобороны.Там добавили, что "цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

ВС РФ за неделю нанесли 13 высокоточных ударов по военным объектам на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"С 20 по 26 января нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников", - рассказали в Минобороны.
Там добавили, что "цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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