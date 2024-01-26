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На Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ
На Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024
На Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ
Российские войска на донецком направлении в течение недели отразили 12 атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю, потери противника составили 1960... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:24
2024-01-26T17:24
2024-01-26T17:39
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели отразили 12 атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю, потери противника составили 1960 военнослужащих, 19 танков, 22 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении умелыми действиями подразделений "Южной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск и Часов Яр ДНР."Противник потерял более 1960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MLRS, HIMARS и две "Град", а также 27 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ
МО: на Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ