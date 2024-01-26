https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923722715.html

На Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ

На Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024

На Донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ

Российские войска на донецком направлении в течение недели отразили 12 атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю, потери противника составили 1960... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:24

2024-01-26T17:24

2024-01-26T17:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели отразили 12 атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю, потери противника составили 1960 военнослужащих, 19 танков, 22 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении умелыми действиями подразделений "Южной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск и Часов Яр ДНР."Противник потерял более 1960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MLRS, HIMARS и две "Град", а также 27 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика