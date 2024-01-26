https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923554133.html

Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском

Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском - РИА Новости, 26.01.2024

Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском

Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T06:39

2024-01-26T06:39

2024-01-26T06:39

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

бмп-3

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:209:2810:1790_1920x0_80_0_0_ee28cc1e043f0c9a0610e671c6567605.jpg

ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и укрепленные позиции ВСУ с закрытых и полузакрытых позиций на дистанции до 4 и более километров, используя так называемую тактику снайперской стрельбы, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным "Сыч". "Продолжаем работать по заданным целям, это не очень сложно: освоили стрельбу с закрытых и полузакрытых позиций. При должной сноровке, при знании легкой матчасти, при знании боеприпаса, баллистики - начальный уровень подходит для этого. Можно с достаточно закрытых позиций работать. Наш рекорд - четыре километра двести шестьдесят метров. Мы с закрытой позиции, навесом, патронами ОФЗ (осколочно-фугасный зажигательный боеприпас) попадали, куда нам ставили задачу. Проряжали посадки, блиндажи, не давали поднять головы противнику (используя тактику снайперской стрельбы)", - рассказал "Сыч". Собеседник агентства подчеркнул, что бронемашина всегда заряжена, всегда готовы два дополнительных боекомплекта, так как опыт боев показал, что между выездами на боевую задачу интервал может быть лишь 15-20 минут.

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923552820.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, бмп-3, вооруженные силы рф, россия