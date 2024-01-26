https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923554133.html
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском - РИА Новости, 26.01.2024
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском
Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:39
2024-01-26T06:39
2024-01-26T06:39
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и укрепленные позиции ВСУ с закрытых и полузакрытых позиций на дистанции до 4 и более километров, используя так называемую тактику снайперской стрельбы, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным "Сыч". "Продолжаем работать по заданным целям, это не очень сложно: освоили стрельбу с закрытых и полузакрытых позиций. При должной сноровке, при знании легкой матчасти, при знании боеприпаса, баллистики - начальный уровень подходит для этого. Можно с достаточно закрытых позиций работать. Наш рекорд - четыре километра двести шестьдесят метров. Мы с закрытой позиции, навесом, патронами ОФЗ (осколочно-фугасный зажигательный боеприпас) попадали, куда нам ставили задачу. Проряжали посадки, блиндажи, не давали поднять головы противнику (используя тактику снайперской стрельбы)", - рассказал "Сыч". Собеседник агентства подчеркнул, что бронемашина всегда заряжена, всегда готовы два дополнительных боекомплекта, так как опыт боев показал, что между выездами на боевую задачу интервал может быть лишь 15-20 минут.
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923552820.html
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безопасность, вооруженные силы украины, бмп-3, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Вооруженные силы РФ, Россия
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском
Экипажи БМП 200-й бригады используют тактику снайперского огня под Артемовском
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и укрепленные позиции ВСУ с закрытых и полузакрытых позиций на дистанции до 4 и более километров, используя так называемую тактику снайперской стрельбы, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным "Сыч".
"Продолжаем работать по заданным целям, это не очень сложно: освоили стрельбу с закрытых и полузакрытых позиций. При должной сноровке, при знании легкой матчасти, при знании боеприпаса, баллистики - начальный уровень подходит для этого. Можно с достаточно закрытых позиций работать. Наш рекорд - четыре километра двести шестьдесят метров. Мы с закрытой позиции, навесом, патронами ОФЗ (осколочно-фугасный зажигательный боеприпас) попадали, куда нам ставили задачу. Проряжали посадки, блиндажи, не давали поднять головы противнику (используя тактику снайперской стрельбы)", - рассказал "Сыч".
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Собеседник агентства подчеркнул, что бронемашина всегда заряжена, всегда готовы два дополнительных боекомплекта, так как опыт боев показал, что между выездами на боевую задачу интервал может быть лишь 15-20 минут.