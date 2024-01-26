Рейтинг@Mail.ru
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923554133.html
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском - РИА Новости, 26.01.2024
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском
Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:39
2024-01-26T06:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
бмп-3
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:209:2810:1790_1920x0_80_0_0_ee28cc1e043f0c9a0610e671c6567605.jpg
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и укрепленные позиции ВСУ с закрытых и полузакрытых позиций на дистанции до 4 и более километров, используя так называемую тактику снайперской стрельбы, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным "Сыч". "Продолжаем работать по заданным целям, это не очень сложно: освоили стрельбу с закрытых и полузакрытых позиций. При должной сноровке, при знании легкой матчасти, при знании боеприпаса, баллистики - начальный уровень подходит для этого. Можно с достаточно закрытых позиций работать. Наш рекорд - четыре километра двести шестьдесят метров. Мы с закрытой позиции, навесом, патронами ОФЗ (осколочно-фугасный зажигательный боеприпас) попадали, куда нам ставили задачу. Проряжали посадки, блиндажи, не давали поднять головы противнику (используя тактику снайперской стрельбы)", - рассказал "Сыч". Собеседник агентства подчеркнул, что бронемашина всегда заряжена, всегда готовы два дополнительных боекомплекта, так как опыт боев показал, что между выездами на боевую задачу интервал может быть лишь 15-20 минут.
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923552820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6b7e736995af40db8e83f0440e219c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, бмп-3, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Вооруженные силы РФ, Россия
Экипажи БМП используют тактику снайперского огня под Артемовском

Экипажи БМП 200-й бригады используют тактику снайперского огня под Артемовском

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Экипажи бронемашин пехоты БМП-3 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", способны поражать пехоту и укрепленные позиции ВСУ с закрытых и полузакрытых позиций на дистанции до 4 и более километров, используя так называемую тактику снайперской стрельбы, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным "Сыч".
"Продолжаем работать по заданным целям, это не очень сложно: освоили стрельбу с закрытых и полузакрытых позиций. При должной сноровке, при знании легкой матчасти, при знании боеприпаса, баллистики - начальный уровень подходит для этого. Можно с достаточно закрытых позиций работать. Наш рекорд - четыре километра двести шестьдесят метров. Мы с закрытой позиции, навесом, патронами ОФЗ (осколочно-фугасный зажигательный боеприпас) попадали, куда нам ставили задачу. Проряжали посадки, блиндажи, не давали поднять головы противнику (используя тактику снайперской стрельбы)", - рассказал "Сыч".
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском
06:04
Собеседник агентства подчеркнул, что бронемашина всегда заряжена, всегда готовы два дополнительных боекомплекта, так как опыт боев показал, что между выездами на боевую задачу интервал может быть лишь 15-20 минут.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныБМП-3Вооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала