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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923552820.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском
Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили две самоходные... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:04
2024-01-26T06:04
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безопасность
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Краб" ВСУ польского производства на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов на одном их участков обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Два расчета 152-мм самоходных гаубиц уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Краб" ВСУ польского производства", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550492.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском

МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Краб" ВСУ польского производства на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов на одном их участков обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Два расчета 152-мм самоходных гаубиц уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Краб" ВСУ польского производства", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ под Купянском
05:09
В оборонном ведомстве отметили, после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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