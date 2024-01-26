https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923552820.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили две польских САУ под Купянском

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили две самоходные... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T06:04

2024-01-26T06:04

2024-01-26T06:04

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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Краб" ВСУ польского производства на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов на одном их участков обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Два расчета 152-мм самоходных гаубиц уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Краб" ВСУ польского производства", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.

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