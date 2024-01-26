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Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом - РИА Новости, 26.01.2024
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05:10 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550614.html
Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом
Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом - РИА Новости, 26.01.2024
Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом
Военнослужащие группировки "Центр" с помощью звуковещательной станции призывают противника сдаваться в плен на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:10
2024-01-26T05:10
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" с помощью звуковещательной станции призывают противника сдаваться в плен на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь. Для этого на линии боевого соприкосновения задействованы экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что экипажи звуковещательной станции, рискуя своими жизнями, доводят до войск противника основные аспекты международного гуманитарного права, напоминая, что преступный киевский режим намерен воевать до последнего солдата. В командовании группировки "Центр" подчеркнули, что звуковещание является эффективной частью информационной работы, позволяющей влиять на уровень морального состояния украинских бойцов, обманутых своими командирами и оставленными на передовых позициях в качестве живого щита. Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

МО: военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" с помощью звуковещательной станции призывают противника сдаваться в плен на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь. Для этого на линии боевого соприкосновения задействованы экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что экипажи звуковещательной станции, рискуя своими жизнями, доводят до войск противника основные аспекты международного гуманитарного права, напоминая, что преступный киевский режим намерен воевать до последнего солдата.
В командовании группировки "Центр" подчеркнули, что звуковещание является эффективной частью информационной работы, позволяющей влиять на уровень морального состояния украинских бойцов, обманутых своими командирами и оставленными на передовых позициях в качестве живого щита.
Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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