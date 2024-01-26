https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550614.html

Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом - РИА Новости, 26.01.2024

Военные группировки "Центр" призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

Военнослужащие группировки "Центр" с помощью звуковещательной станции призывают противника сдаваться в плен на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:10

2024-01-26T05:10

2024-01-26T05:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_c3d4420bc78f71f2491f950307886d15.jpg

ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" с помощью звуковещательной станции призывают противника сдаваться в плен на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь. Для этого на линии боевого соприкосновения задействованы экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что экипажи звуковещательной станции, рискуя своими жизнями, доводят до войск противника основные аспекты международного гуманитарного права, напоминая, что преступный киевский режим намерен воевать до последнего солдата. В командовании группировки "Центр" подчеркнули, что звуковещание является эффективной частью информационной работы, позволяющей влиять на уровень морального состояния украинских бойцов, обманутых своими командирами и оставленными на передовых позициях в качестве живого щита. Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550492.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность