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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024
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05:09 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550492.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ под Купянском
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в ночное время суток уничтожили замаскированную боевую... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:09
2024-01-26T05:09
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в ночное время суток уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что цели были оперативно переданы расчету Д-30. "С корректировкой огня с помощью беспилотников боевая техника и находившиеся в укрепрайонах боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - добавили в оборонном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ под Купянском

МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в ночное время суток уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО.
Уточняется, что цели были оперативно переданы расчету Д-30.
"С корректировкой огня с помощью беспилотников боевая техника и находившиеся в укрепрайонах боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - добавили в оборонном ведомстве.
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