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Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.01.2024 (обновлено: 05:31 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550314.html
Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО
Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО
Десантник из Тулы с позывным "Король" с начала проведения специальной военной операции уничтожил свыше 100 военнослужащих ВСУ и свыше 20 единиц техники... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:07
2024-01-26T05:31
специальная военная операция на украине
тула
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вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Десантник из Тулы с позывным "Король" с начала проведения специальной военной операции уничтожил свыше 100 военнослужащих ВСУ и свыше 20 единиц техники противника дронами-"камикадзе", за выполнение одной из боевых задач он был награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили журналистам в Минобороны. "Начальник расчёта FPV-дронов ... (с начала спецоперации - ред.) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов", - сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что "Король" является одним из наиболее результативных операторов тульского соединения Воздушно-десантных войск. В частности, за отличное выполнение боевой задачи на артемовском направлении десантник был награждён Георгиевским крестом IV степени. В ходе боя он поддерживал штурмовые группы во время захвата ими позиций ВСУ и подбил несколько единиц украинской техники. "В ходе проведения специальной военной операции ... "Король" выполнял задачу в зоне ответственности на артёмовском направлении, осуществлял разведку, поиск и уничтожение выявленных целей. В течение суток уничтожил шесть единиц техники ВСУ, из которых три единицы в ночное время", - сообщили в министерстве обороны. В оборонном ведомстве добавили, что награждение "Короля" проходило в районе боевых позиций, куда прибыл командир тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев. Он лично наградил военнослужащего и поздравил его с успешным выполнением задач.
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тула, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тула, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО

МО: десантник из Тулы уничтожил дронами с начала СВО свыше 100 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Десантник из Тулы с позывным "Король" с начала проведения специальной военной операции уничтожил свыше 100 военнослужащих ВСУ и свыше 20 единиц техники противника дронами-"камикадзе", за выполнение одной из боевых задач он был награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Начальник расчёта FPV-дронов ... (с начала спецоперации - ред.) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов", - сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что "Король" является одним из наиболее результативных операторов тульского соединения Воздушно-десантных войск.
В частности, за отличное выполнение боевой задачи на артемовском направлении десантник был награждён Георгиевским крестом IV степени. В ходе боя он поддерживал штурмовые группы во время захвата ими позиций ВСУ и подбил несколько единиц украинской техники.
"В ходе проведения специальной военной операции ... "Король" выполнял задачу в зоне ответственности на артёмовском направлении, осуществлял разведку, поиск и уничтожение выявленных целей. В течение суток уничтожил шесть единиц техники ВСУ, из которых три единицы в ночное время", - сообщили в министерстве обороны.
В оборонном ведомстве добавили, что награждение "Короля" проходило в районе боевых позиций, куда прибыл командир тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев. Он лично наградил военнослужащего и поздравил его с успешным выполнением задач.
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Специальная военная операция на УкраинеТулаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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