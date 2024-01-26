https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550314.html

Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО

Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Десантник из Тулы уничтожил дронами более ста военных ВСУ с начала СВО

Десантник из Тулы с позывным "Король" с начала проведения специальной военной операции уничтожил свыше 100 военнослужащих ВСУ и свыше 20 единиц техники... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:07

2024-01-26T05:07

2024-01-26T05:31

специальная военная операция на украине

тула

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вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Десантник из Тулы с позывным "Король" с начала проведения специальной военной операции уничтожил свыше 100 военнослужащих ВСУ и свыше 20 единиц техники противника дронами-"камикадзе", за выполнение одной из боевых задач он был награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили журналистам в Минобороны. "Начальник расчёта FPV-дронов ... (с начала спецоперации - ред.) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов", - сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что "Король" является одним из наиболее результативных операторов тульского соединения Воздушно-десантных войск. В частности, за отличное выполнение боевой задачи на артемовском направлении десантник был награждён Георгиевским крестом IV степени. В ходе боя он поддерживал штурмовые группы во время захвата ими позиций ВСУ и подбил несколько единиц украинской техники. "В ходе проведения специальной военной операции ... "Король" выполнял задачу в зоне ответственности на артёмовском направлении, осуществлял разведку, поиск и уничтожение выявленных целей. В течение суток уничтожил шесть единиц техники ВСУ, из которых три единицы в ночное время", - сообщили в министерстве обороны. В оборонном ведомстве добавили, что награждение "Короля" проходило в районе боевых позиций, куда прибыл командир тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев. Он лично наградил военнослужащего и поздравил его с успешным выполнением задач.

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550075.html

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тула, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность