https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923550075.html
Ка-52М уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Луганском направлении
Ка-52М уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 26.01.2024
Ка-52М уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Луганском направлении
Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли поражение опорным пунктам и живой силе украинских войск на луганском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:04
2024-01-26T05:04
2024-01-26T05:04
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли поражение опорным пунктам и живой силе украинских войск на луганском направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет выполнялись для поддержки сухопутных войск. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. "Получили боевую задачу по атаке площадной цели и укрепрайону украинских неонационалистов. Вышли в заданное время в назначенный район, выполнили боевую задачу. Слава Богу, все хорошо, вернулись", - рассказал командир экипажа вертолета с позывным "Ориентир". Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, на котором видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет машины, полет и нанесение удара. Выстрелы видны с различных ракурсов, в том числе из кабины. Кроме того, демонстрируется отстрел тепловых ловушек и возвращение вертолета на аэродром.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ка-52М уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Луганском направлении
МО: Ка-52М уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Луганском направлении
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли поражение опорным пунктам и живой силе украинских войск на луганском направлении, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуски ракет выполнялись для поддержки сухопутных войск. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ
.
"Получили боевую задачу по атаке площадной цели и укрепрайону украинских неонационалистов. Вышли в заданное время в назначенный район, выполнили боевую задачу. Слава Богу, все хорошо, вернулись", - рассказал командир экипажа вертолета с позывным "Ориентир".
Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, на котором видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет машины, полет и нанесение удара. Выстрелы видны с различных ракурсов, в том числе из кабины. Кроме того, демонстрируется отстрел тепловых ловушек и возвращение вертолета на аэродром.
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