https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547205.html

Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024

Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском

Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T04:03

2024-01-26T04:03

2024-01-26T04:03

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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что отражение атаки проводилось с использованием противодронных ружей. "Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности", - сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф