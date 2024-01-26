https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547205.html
Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024
Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском
Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:03
2024-01-26T04:03
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что отражение атаки проводилось с использованием противодронных ружей. "Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности", - сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".
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Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе под Купянском
ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчеты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что отражение атаки проводилось с использованием противодронных ружей.
"Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности", - сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".
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