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Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024
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Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском - РИА Новости, 26.01.2024
Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском
Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:03
2024-01-26T04:03
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что отражение атаки проводилось с использованием противодронных ружей. "Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности", - сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе под Купянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Самоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Военнослужащие гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлёте к огневой позиции", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что отражение атаки проводилось с использованием противодронных ружей.
"Один дрон успел сделать сброс боеприпаса, но до цели он не долетел. Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности", - сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".
Работа артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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