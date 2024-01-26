https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547070.html

Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 26.01.2024

Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T04:02

2024-01-26T04:02

2024-01-26T04:02

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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в Минобороны. Там отметили, что с данных позиций велось наблюдение за подконтрольным ВС РФ берегом, а также запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, велась корректировка их работы и наведение украинской артиллерии. Координаты объектов ВСУ были незамедлительно переданы десантниками на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что разведчики ВДВ проводили корректировку артогня, находясь непосредственно у берега Днепра.

https://ria.ru/20240126/mertvye-1923537619.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность