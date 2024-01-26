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Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 26.01.2024
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04:02 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547070.html
Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 26.01.2024
Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:02
2024-01-26T04:02
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в Минобороны. Там отметили, что с данных позиций велось наблюдение за подконтрольным ВС РФ берегом, а также запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, велась корректировка их работы и наведение украинской артиллерии. Координаты объектов ВСУ были незамедлительно переданы десантниками на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что разведчики ВДВ проводили корректировку артогня, находясь непосредственно у берега Днепра.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
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Артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра

МО: артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ
Работа артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Там отметили, что с данных позиций велось наблюдение за подконтрольным ВС РФ берегом, а также запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, велась корректировка их работы и наведение украинской артиллерии. Координаты объектов ВСУ были незамедлительно переданы десантниками на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что разведчики ВДВ проводили корректировку артогня, находясь непосредственно у берега Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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