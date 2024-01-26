https://ria.ru/20240126/sovbez-1923538799.html

Заседание Совбеза ООН по сбитому самолету Ил-76. Прямая трансляция

Заседание Совбеза ООН по сбитому самолету Ил-76. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.01.2024

Заседание Совбеза ООН по сбитому самолету Ил-76. Прямая трансляция

В ООН проходит заседание Совета Безопасности по сбитому Ил-76 в Белгородской области. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T00:40

2024-01-26T00:40

2024-01-26T00:44

оон

в мире

крушение ил-76 в белгородской области

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В ООН проходит заседание Совета Безопасности по сбитому Ил-76 в Белгородской области.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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