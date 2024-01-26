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Ракету, сбившую Ил-76 с пленными ВСУ, запустили из Харьковской области - РИА Новости, 26.01.2024
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16:43 26.01.2024 (обновлено: 23:54 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/sk-1923709843.html
Ракету, сбившую Ил-76 с пленными ВСУ, запустили из Харьковской области
Ракету, сбившую Ил-76 с пленными ВСУ, запустили из Харьковской области - РИА Новости, 26.01.2024
Ракету, сбившую Ил-76 с пленными ВСУ, запустили из Харьковской области
Ракету, поразившую российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, запустили из села Липцы в Харьковской области, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:43
2024-01-26T23:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
киев
белгородская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ракету, поразившую российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, запустили из села Липцы в Харьковской области, сообщил СК в Telegram-канале."С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области", — говорится в заявлении.Кроме того, на месте крушения воздушного судна нашли документы погибших в катастрофе украинских пленных, которые подтверждают их личности, уточнили в ведомстве.Отмечается, что сейчас фрагменты тел собирают и систематизируют, чтобы в дальнейшем провести генетические экспертизы."На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в России полка "Азов"*", — добавили в СК.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240126/plennyy-1923642176.html
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Документы погибших военнопленных, обнаруженные на месте крушения Ил-76
Следователи нашли на месте крушения Ил-76 документы погибших в катастрофе украинских военнопленных, сообщил СК. Кроме того, удалось установить точку пуска украинской ракеты, поразившей российский транспортник.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, киев, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав володин, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), зрк с-300
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Киев, Белгородская область, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ЗРК С-300
Ракету, сбившую Ил-76 с пленными ВСУ, запустили из Харьковской области

СК: ракету, сбившую Ил-76 с украинскими пленными, запустили из села Липцы

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ракету, поразившую российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, запустили из села Липцы в Харьковской области, сообщил СК в Telegram-канале.
"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области", — говорится в заявлении.
Кроме того, на месте крушения воздушного судна нашли документы погибших в катастрофе украинских пленных, которые подтверждают их личности, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас фрагменты тел собирают и систематизируют, чтобы в дальнейшем провести генетические экспертизы.
© СК РоссииДокументы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
1 из 3
© СК РоссииДокументы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
2 из 3
© СК РоссииДокументы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
3 из 3
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
1 из 3
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
2 из 3
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
3 из 3
"На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в России полка "Азов"*", — добавили в СК.

Крушение Ил-76

В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.

Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300. Тем не менее сразу после происшествия украинские СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.

В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
Последний разговор погибшего в Ил-76 военнопленного с матерью - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен с четвертой попытки
Вчера, 13:25
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиКиевБелгородская областьДмитрий ПесковВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЗРК С-300
 
 
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