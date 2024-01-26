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Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным - РИА Новости, 26.01.2024
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20:53 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/siriya-1923764895.html
Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным
Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным - РИА Новости, 26.01.2024
Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным
Россия называет незаконным военное присутствие Вашингтона в Сирии, считает его основным дестабилизирующим фактором для Сирии, говорится в ответах МИД РФ на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:53
2024-01-26T20:53
в мире
россия
вашингтон (штат)
сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия называет незаконным военное присутствие Вашингтона в Сирии, считает его основным дестабилизирующим фактором для Сирии, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова. "Основным дестабилизирующим фактором для Сирии является незаконное военное присутствие США", — отмечается в документе. "Американцы долгое время препятствуют восстановлению контроля центральных властей в Заевфратье и подпитывают там сепаратистские настроения", — указали в МИД. Там также считают, что "политика Вашингтона уже спровоцировала обострение противоречий между курдами и местными арабскими племенами, которое вылилось в ожесточенные боестолкновения с множеством погибших".
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в мире, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, сирия
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Сирия
Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным

МИД РФ назвал военное присутствие США в Сирии незаконным

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия называет незаконным военное присутствие Вашингтона в Сирии, считает его основным дестабилизирующим фактором для Сирии, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.
"Основным дестабилизирующим фактором для Сирии является незаконное военное присутствие США", — отмечается в документе.
"Американцы долгое время препятствуют восстановлению контроля центральных властей в Заевфратье и подпитывают там сепаратистские настроения", — указали в МИД.
Там также считают, что "политика Вашингтона уже спровоцировала обострение противоречий между курдами и местными арабскими племенами, которое вылилось в ожесточенные боестолкновения с множеством погибших".
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