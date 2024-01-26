https://ria.ru/20240126/siriya-1923764895.html

Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным

Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным - РИА Новости, 26.01.2024

Россия назвала военное присутствие США в Сирии незаконным

Россия называет незаконным военное присутствие Вашингтона в Сирии, считает его основным дестабилизирующим фактором для Сирии, говорится в ответах МИД РФ на... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:53

2024-01-26T20:53

2024-01-26T20:53

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вашингтон (штат)

сергей лавров

сирия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия называет незаконным военное присутствие Вашингтона в Сирии, считает его основным дестабилизирующим фактором для Сирии, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова. "Основным дестабилизирующим фактором для Сирии является незаконное военное присутствие США", — отмечается в документе. "Американцы долгое время препятствуют восстановлению контроля центральных властей в Заевфратье и подпитывают там сепаратистские настроения", — указали в МИД. Там также считают, что "политика Вашингтона уже спровоцировала обострение противоречий между курдами и местными арабскими племенами, которое вылилось в ожесточенные боестолкновения с множеством погибших".

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

россия

вашингтон (штат)

сирия

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в мире, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, сирия