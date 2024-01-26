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Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.01.2024
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13:00 26.01.2024
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Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания
Главные усилия в военно-строительном комплексе в 2023 году были сосредоточены на развитии инфраструктуры cил и средств ядерного сдерживания, системы базирования РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:00
2024-01-26T13:00
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главные усилия в военно-строительном комплексе в 2023 году были сосредоточены на развитии инфраструктуры cил и средств ядерного сдерживания, системы базирования ВМФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны. Всего построено 2772 здания и сооружения", - сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции. По его словам, все запланированные мероприятия по данному направлению за 2023 год были полностью реализованы.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания

Шойгу: для сил и средств ядерного сдерживания в 2023 году построили 2772 объекта

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" в Оренбургской области. Скриншот видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард в Оренбургской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" в Оренбургской области. Скриншот видео
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главные усилия в военно-строительном комплексе в 2023 году были сосредоточены на развитии инфраструктуры cил и средств ядерного сдерживания, системы базирования ВМФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны. Всего построено 2772 здания и сооружения", - сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции.
По его словам, все запланированные мероприятия по данному направлению за 2023 год были полностью реализованы.
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БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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