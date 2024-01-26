https://ria.ru/20240126/sderzhivanie-1923628493.html
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания
Главные усилия в военно-строительном комплексе в 2023 году были сосредоточены на развитии инфраструктуры cил и средств ядерного сдерживания, системы базирования РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:00
2024-01-26T13:00
2024-01-26T13:00
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главные усилия в военно-строительном комплексе в 2023 году были сосредоточены на развитии инфраструктуры cил и средств ядерного сдерживания, системы базирования ВМФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны. Всего построено 2772 здания и сооружения", - сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции. По его словам, все запланированные мероприятия по данному направлению за 2023 год были полностью реализованы.
https://ria.ru/20240111/bezopasnost-1920670145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания
Шойгу: для сил и средств ядерного сдерживания в 2023 году построили 2772 объекта
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главные усилия в военно-строительном комплексе в 2023 году были сосредоточены на развитии инфраструктуры cил и средств ядерного сдерживания, системы базирования ВМФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны. Всего построено 2772 здания и сооружения", - сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции.
По его словам, все запланированные мероприятия по данному направлению за 2023 год были полностью реализованы.
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