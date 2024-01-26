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Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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01:12 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/samolet-1923540506.html
Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76
Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76
Все данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении Киева, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T01:12
2024-01-26T01:12
в мире
киев
россия
украина
дмитрий полянский
оон
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Все данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении Киева, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена", - сказал Полянский. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. СК возбудил дело о теракте. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76

Полянский: все данные указывают, что удар по Ил-76 был преступлением Киева

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Все данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении Киева, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена", - сказал Полянский.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. СК возбудил дело о теракте.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Полянский осудил отказ международных организаций осудить Киев за Ил-76
01:00
 
В миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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