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Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76

Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76

Все данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении Киева, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:12

2024-01-26T01:12

2024-01-26T01:12

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Все данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении Киева, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена", - сказал Полянский. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. СК возбудил дело о теракте. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

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