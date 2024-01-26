https://ria.ru/20240126/rozysk-1923671125.html

В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия

В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 26.01.2024

В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия

Полицейские в Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия, он может быть вооружен, сообщает региональное УМВД на своей странице в соцсети... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:08

2024-01-26T15:08

2024-01-26T15:08

происшествия

вологодская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия, он может быть вооружен, сообщает региональное УМВД на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Сотрудники МО МВД России Бабаевский по подозрению в совершении преступления (хищения оружия) ведут розыск ранее судимого Куртышева Александра Алексеевича 1984 года рождения. Мужчина проживает в деревне Терьково", — информирует ведомство.На вид ему 40 лет, рост 175 см, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, обратиться в правоохранительные органы. "Не принимайте мер к самостоятельному задержанию. Преступник может быть вооружен", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, вологодская область, россия