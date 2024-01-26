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В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 26.01.2024
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15:08 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/rozysk-1923671125.html
В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия
В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 26.01.2024
В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия
Полицейские в Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия, он может быть вооружен, сообщает региональное УМВД на своей странице в соцсети... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:08
2024-01-26T15:08
происшествия
вологодская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия, он может быть вооружен, сообщает региональное УМВД на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Сотрудники МО МВД России Бабаевский по подозрению в совершении преступления (хищения оружия) ведут розыск ранее судимого Куртышева Александра Алексеевича 1984 года рождения. Мужчина проживает в деревне Терьково", — информирует ведомство.На вид ему 40 лет, рост 175 см, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, обратиться в правоохранительные органы. "Не принимайте мер к самостоятельному задержанию. Преступник может быть вооружен", — отмечается в сообщении.
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происшествия, вологодская область, россия
Происшествия, Вологодская область, Россия
В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия

Полицейские в Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия, он может быть вооружен, сообщает региональное УМВД на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сотрудники МО МВД России Бабаевский по подозрению в совершении преступления (хищения оружия) ведут розыск ранее судимого Куртышева Александра Алексеевича 1984 года рождения. Мужчина проживает в деревне Терьково", — информирует ведомство.
На вид ему 40 лет, рост 175 см, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, обратиться в правоохранительные органы.
"Не принимайте мер к самостоятельному задержанию. Преступник может быть вооружен", — отмечается в сообщении.
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