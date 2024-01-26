Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил
Министр обороны Италии Крозетто объявил о намерении создать резерв ВС страны
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
РИМ, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели предложит законопроект о создании национального резерва вооруженных сил, "как в Швейцарии и Израиле".
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"Все всё меняют, а здесь, в Италии, мне говорят, что я хочу отобрать деньги у детсадов или школ. Многие делают вид, что не хотят понимать, что без обороны не будет ни свободного образования, ни свободной торговли, ни демократии", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос об обсуждении в ФРГ и Великобритании призыва в армию.
"У нас нет проблем с численностью, но, например, создание национального резерва вооруженных сил, как в Швейцарии и Израиле, является моей целью, хотя, очевидно, его придется задействовать в очень серьезных случаях. В ближайшие недели мы предложим закон об этом, это одна из реформ, в которых нуждается Италия", - заявил министр.
По словам Крозетто, в условиях ведения явных и гибридных войн Италия сейчас расплачивается за последствия за отмену поставок оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, когда те воевали против йеменского движения хуситов.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.