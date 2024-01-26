https://ria.ru/20240126/rezerv-1923615558.html

Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил

Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил - РИА Новости, 26.01.2024

Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели предложит законопроект о создании национального резерва вооруженных сил, "как в Швейцарии и РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:14

2024-01-26T12:14

2024-01-26T12:14

в мире

италия

израиль

красное море

гуидо крозетто

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847521181_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fc313586da8aeacc0961e8b5f71c8a90.jpg

РИМ, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели предложит законопроект о создании национального резерва вооруженных сил, "как в Швейцарии и Израиле". "Все всё меняют, а здесь, в Италии, мне говорят, что я хочу отобрать деньги у детсадов или школ. Многие делают вид, что не хотят понимать, что без обороны не будет ни свободного образования, ни свободной торговли, ни демократии", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос об обсуждении в ФРГ и Великобритании призыва в армию. "У нас нет проблем с численностью, но, например, создание национального резерва вооруженных сил, как в Швейцарии и Израиле, является моей целью, хотя, очевидно, его придется задействовать в очень серьезных случаях. В ближайшие недели мы предложим закон об этом, это одна из реформ, в которых нуждается Италия", - заявил министр. По словам Крозетто, в условиях ведения явных и гибридных войн Италия сейчас расплачивается за последствия за отмену поставок оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, когда те воевали против йеменского движения хуситов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240126/es-1923611809.html

италия

израиль

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, израиль, красное море, гуидо крозетто, ансар алла