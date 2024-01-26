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Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил - РИА Новости, 26.01.2024
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12:14 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/rezerv-1923615558.html
Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил
Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил - РИА Новости, 26.01.2024
Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели предложит законопроект о создании национального резерва вооруженных сил, "как в Швейцарии и РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:14
2024-01-26T12:14
в мире
италия
израиль
красное море
гуидо крозетто
ансар алла
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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели предложит законопроект о создании национального резерва вооруженных сил, "как в Швейцарии и Израиле". "Все всё меняют, а здесь, в Италии, мне говорят, что я хочу отобрать деньги у детсадов или школ. Многие делают вид, что не хотят понимать, что без обороны не будет ни свободного образования, ни свободной торговли, ни демократии", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос об обсуждении в ФРГ и Великобритании призыва в армию. "У нас нет проблем с численностью, но, например, создание национального резерва вооруженных сил, как в Швейцарии и Израиле, является моей целью, хотя, очевидно, его придется задействовать в очень серьезных случаях. В ближайшие недели мы предложим закон об этом, это одна из реформ, в которых нуждается Италия", - заявил министр. По словам Крозетто, в условиях ведения явных и гибридных войн Италия сейчас расплачивается за последствия за отмену поставок оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, когда те воевали против йеменского движения хуситов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240126/es-1923611809.html
италия
израиль
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в мире, италия, израиль, красное море, гуидо крозетто, ансар алла
В мире, Италия, Израиль, Красное море, Гуидо Крозетто, Ансар Алла
Министр обороны Италии заявил о намерении создать резерв вооруженных сил

Министр обороны Италии Крозетто объявил о намерении создать резерв ВС страны

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели предложит законопроект о создании национального резерва вооруженных сил, "как в Швейцарии и Израиле".
«
"Все всё меняют, а здесь, в Италии, мне говорят, что я хочу отобрать деньги у детсадов или школ. Многие делают вид, что не хотят понимать, что без обороны не будет ни свободного образования, ни свободной торговли, ни демократии", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос об обсуждении в ФРГ и Великобритании призыва в армию.
"У нас нет проблем с численностью, но, например, создание национального резерва вооруженных сил, как в Швейцарии и Израиле, является моей целью, хотя, очевидно, его придется задействовать в очень серьезных случаях. В ближайшие недели мы предложим закон об этом, это одна из реформ, в которых нуждается Италия", - заявил министр.
По словам Крозетто, в условиях ведения явных и гибридных войн Италия сейчас расплачивается за последствия за отмену поставок оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, когда те воевали против йеменского движения хуситов.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреИталияИзраильКрасное мореГуидо КрозеттоАнсар Алла
 
 
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