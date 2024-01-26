https://ria.ru/20240126/rets-1923668962.html

РЭЦ: посольство Султаната в Москве поможет провести бизнес-миссию в Оман

РЭЦ: посольство Султаната в Москве поможет провести бизнес-миссию в Оман - РИА Новости, 26.01.2024

РЭЦ: посольство Султаната в Москве поможет провести бизнес-миссию в Оман

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в октябре этого года организует бизнес-миссию российских компаний в Султанат Оман, проведение мероприятия обсудили... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:59

2024-01-26T14:59

2024-01-26T14:59

экономика

россия

оман

торгово-промышленная палата рф

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в октябре этого года организует бизнес-миссию российских компаний в Султанат Оман, проведение мероприятия обсудили 25 января в посольстве Омана в России в ходе рабочей встречи представителей РЭЦ с послом Омана в Москве Его Превосходительством Хамудом Бен Салемом Бен Абдаллой Аль Тувайхом."В рамках встречи участники обсудили широкий пул вопросов о совместной консолидированной работе по увеличению узнаваемости оманского бизнеса в России и российского бизнеса в Омане", - сообщает РЭЦ.Посольство, в частности, окажет поддержку в организации мероприятия и информировании представителей оманского бизнеса о возможностях поиска партнеров среди участников бизнес-миссии в октябре 2024 года.Российский экспортный центр подбирает для участников миссии заинтересованных партнеров, организует целевые переговоры, а также софинансирует затраты на аренду и застройку площади, администрирование и организацию мероприятия, оснащение деловой зоны и т.д.Компании, заинтересованные в выходе на оманский рынок, могут зарегистрироваться на участие в бизнес-миссии на платформе "Мой экспорт" по ссылке.Руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори отметил в ходе встречи вклад посольства Омана в России в развитие торгово-экономических взаимоотношений между двумя странами, а также особую активность в этом направлении Российско-Оманского Делового Совета при ТПП РФ и Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).

https://ria.ru/20240125/eksport-1923398979.html

https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, оман, торгово-промышленная палата рф, российский экспортный центр (рэц)