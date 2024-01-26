https://ria.ru/20240126/rets-1923668962.html
РЭЦ: посольство Султаната в Москве поможет провести бизнес-миссию в Оман
РЭЦ: посольство Султаната в Москве поможет провести бизнес-миссию в Оман - РИА Новости, 26.01.2024
РЭЦ: посольство Султаната в Москве поможет провести бизнес-миссию в Оман
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в октябре этого года организует бизнес-миссию российских компаний в Султанат Оман, проведение мероприятия обсудили... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:59
2024-01-26T14:59
2024-01-26T14:59
экономика
россия
оман
торгово-промышленная палата рф
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в октябре этого года организует бизнес-миссию российских компаний в Султанат Оман, проведение мероприятия обсудили 25 января в посольстве Омана в России в ходе рабочей встречи представителей РЭЦ с послом Омана в Москве Его Превосходительством Хамудом Бен Салемом Бен Абдаллой Аль Тувайхом."В рамках встречи участники обсудили широкий пул вопросов о совместной консолидированной работе по увеличению узнаваемости оманского бизнеса в России и российского бизнеса в Омане", - сообщает РЭЦ.Посольство, в частности, окажет поддержку в организации мероприятия и информировании представителей оманского бизнеса о возможностях поиска партнеров среди участников бизнес-миссии в октябре 2024 года.Российский экспортный центр подбирает для участников миссии заинтересованных партнеров, организует целевые переговоры, а также софинансирует затраты на аренду и застройку площади, администрирование и организацию мероприятия, оснащение деловой зоны и т.д.Компании, заинтересованные в выходе на оманский рынок, могут зарегистрироваться на участие в бизнес-миссии на платформе "Мой экспорт" по ссылке.Руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори отметил в ходе встречи вклад посольства Омана в России в развитие торгово-экономических взаимоотношений между двумя странами, а также особую активность в этом направлении Российско-Оманского Делового Совета при ТПП РФ и Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).
https://ria.ru/20240125/eksport-1923398979.html
https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оман, торгово-промышленная палата рф, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Оман, Торгово-промышленная палата РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в октябре этого года организует бизнес-миссию российских компаний в Султанат Оман, проведение мероприятия обсудили 25 января в посольстве Омана в России в ходе рабочей встречи представителей РЭЦ с послом Омана в Москве Его Превосходительством Хамудом Бен Салемом Бен Абдаллой Аль Тувайхом.
"В рамках встречи участники обсудили широкий пул вопросов о совместной консолидированной работе по увеличению узнаваемости оманского бизнеса в России и российского бизнеса в Омане", - сообщает РЭЦ.
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Посольство, в частности, окажет поддержку в организации мероприятия и информировании представителей оманского бизнеса о возможностях поиска партнеров среди участников бизнес-миссии в октябре 2024 года.
Российский экспортный центр подбирает для участников миссии заинтересованных партнеров, организует целевые переговоры, а также софинансирует затраты на аренду и застройку площади, администрирование и организацию мероприятия, оснащение деловой зоны и т.д.
Компании, заинтересованные в выходе на оманский рынок, могут зарегистрироваться на участие в бизнес-миссии на платформе "Мой экспорт" по ссылке.
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Руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори отметил в ходе встречи вклад посольства Омана в России в развитие торгово-экономических взаимоотношений между двумя странами, а также особую активность в этом направлении Российско-Оманского Делового Совета при ТПП
РФ и Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).