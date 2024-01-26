https://ria.ru/20240126/rasledovanie-1923727149.html

МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России

МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России - РИА Новости, 26.01.2024

МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России

Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в каком-либо возможном международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:37

2024-01-26T17:37

2024-01-26T17:37

в мире

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россия

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владимир зеленский

вячеслав володин

международный комитет красного креста (мккк)

вооруженные силы украины

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ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в каком-либо возможном международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. Накануне уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направит письма в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы. "МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов", - ответила она на вопрос, будет ли участвовать организация в возможном расследовании. Сатор не уточнила, действительно ли организация получила письмо от украинского представителя и его содержание. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://radiosputnik.ru/20240126/il-76-1923708498.html

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