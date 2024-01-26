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МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России - РИА Новости, 26.01.2024
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17:37 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/rasledovanie-1923727149.html
МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России
МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России - РИА Новости, 26.01.2024
МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России
Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в каком-либо возможном международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:37
2024-01-26T17:37
в мире
киев
россия
белгородская область
владимир зеленский
вячеслав володин
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в каком-либо возможном международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. Накануне уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направит письма в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы. "МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов", - ответила она на вопрос, будет ли участвовать организация в возможном расследовании. Сатор не уточнила, действительно ли организация получила письмо от украинского представителя и его содержание. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://radiosputnik.ru/20240126/il-76-1923708498.html
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в мире, киев, россия, белгородская область, владимир зеленский, вячеслав володин, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, зрк с-300
В мире, Киев, Россия, Белгородская область, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, ЗРК С-300
МККК не будет участвовать в расследовании крушения Ил-76 в России

МККК не будет участвовать в международном расследовании крушения Ил-76 в России

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в каком-либо возможном международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор.
Накануне уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направит письма в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
"МККК не участвует в международных расследованиях или миссиях по установлению фактов", - ответила она на вопрос, будет ли участвовать организация в возможном расследовании.
Сатор не уточнила, действительно ли организация получила письмо от украинского представителя и его содержание.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
СК РФ установил точку пуска ракеты, поразившей Ил-76
Вчера, 16:41
 
В миреКиевРоссияБелгородская областьВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76ЗРК С-300
 
 
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