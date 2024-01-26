https://ria.ru/20240126/putin-1923748296.html
Весь киевский режим основан на преступлениях, заявил Путин
Весь киевский режим основан на преступлениях, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
Весь киевский режим основан на преступлениях, заявил Путин
Весь сегодняшний киевский режим основан на преступлениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:01
2024-01-26T19:01
2024-01-26T19:16
специальная военная операция на украине
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Весь сегодняшний киевский режим основан на преступлениях, заявил президент России Владимир Путин."Ведь весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно. В том числе и в отношении своих собственных граждан", - сказал он на встрече со студентами-участниками СВО.Путин отметил, что так сложилось исторически.
https://ria.ru/20240126/svo-1923743408.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Весь киевский режим основан на преступлениях, заявил Путин
Путин: весь киевский режим основан на преступлениях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Весь сегодняшний киевский режим основан на преступлениях, заявил президент России Владимир Путин.
"Ведь весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно. В том числе и в отношении своих собственных граждан", - сказал он на встрече со студентами-участниками СВО.
Путин отметил, что так сложилось исторически.
Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО