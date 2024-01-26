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Путин встретился с участниками спецоперации - РИА Новости, 26.01.2024
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20:05 26.01.2024 (обновлено: 23:08 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/putin-1923744374.html
Путин встретился с участниками спецоперации
Путин встретился с участниками спецоперации - РИА Новости, 26.01.2024
Путин встретился с участниками спецоперации
Бойцы спецоперации должны составлять основу России, а весь государственный механизм необходимо направить на то, чтобы они могли проявить себя на гражданке,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:05
2024-01-26T23:08
украина
донбасс
владимир путин
ил-76
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бойцы спецоперации должны составлять основу России, а весь государственный механизм необходимо направить на то, чтобы они могли проявить себя на гражданке, заявил Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО в Санкт-Петербурге. Ключевые высказывания президента — в материале РИА Новости.О российских бойцах&quot;Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди получали шанс, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием, что такие люди, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского&quot;.&quot;Хочу поблагодарить за эту работу от имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет святой долг перед Отчизной&quot;.О помощи бойцам и волонтерахГлава государства пообещал упростить процедуру сбора документов для получения участниками спецоперации страховых выплат.&quot;Обязательно будет дано поручение Министерству обороны, и правительство это все проработает, они сделают это в ближайшее время&quot;.Один из участников встречи посетовал, что проценты по кредитам, несмотря на заморозку платежей, продолжают накапливаться и за время нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла.&quot;Этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так: человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, — выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов&quot;.Российский лидер также отметил, что в некоторых случаях, когда человеку дают современные средства реабилитации, например механический протез, это заменяет реальную руку или ногу, поэтому уровень выплат снижается.&quot;Вот это, конечно, недопустимо. Я уже правительству указал на это, надеюсь, все это будет приведено в соответствие &lt;...&gt; со здравым смыслом&quot;, — указал он.О сбитом Ил-76&quot;В Главном управлении разведки (ГУР Минобороны Украины. — Прим. ред.) знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по самолету&quot;.&quot;Это не могло быть ни при каких обстоятельствах &quot;дружественным огнем&quot;, как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО — не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения&quot;.&quot;Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления&quot;, — подчеркнул глава государства.О начале СВО&quot;Мы очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен на нормальное развитие отношений с нашей страной. Стало очевидным, что выстроить нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут&quot;.&quot;Это в характере нашего народа — в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. И кто бы что в разные периоды времени ни говорил о том, какая у нас молодежь, жизнь всегда все расставляет на свои места. Девятнадцать тонн крови студентов разных вузов нашей страны сдали, чтобы поддержать наших бойцов. Девятнадцать тонн&quot;.
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украина, донбасс, владимир путин, ил-76
Украина, Донбасс, Владимир Путин, Ил-76

Путин встретился с участниками спецоперации

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами — участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами — участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами — участниками специальной военной операции и волонтерами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бойцы спецоперации должны составлять основу России, а весь государственный механизм необходимо направить на то, чтобы они могли проявить себя на гражданке, заявил Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО в Санкт-Петербурге.
Ключевые высказывания президента — в материале РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
Вчера, 18:20

О российских бойцах

«

"Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди получали шанс, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием, что такие люди, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«

"Хочу поблагодарить за эту работу от имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет святой долг перед Отчизной".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент

О помощи бойцам и волонтерах

Глава государства пообещал упростить процедуру сбора документов для получения участниками спецоперации страховых выплат.
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4 января, 04:35
«

"Обязательно будет дано поручение Министерству обороны, и правительство это все проработает, они сделают это в ближайшее время".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Один из участников встречи посетовал, что проценты по кредитам, несмотря на заморозку платежей, продолжают накапливаться и за время нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла.
«

"Этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так: человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, — выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Российский лидер также отметил, что в некоторых случаях, когда человеку дают современные средства реабилитации, например механический протез, это заменяет реальную руку или ногу, поэтому уровень выплат снижается.
«

"Вот это, конечно, недопустимо. Я уже правительству указал на это, надеюсь, все это будет приведено в соответствие <...> со здравым смыслом", — указал он.

Владимир Путин во время встречи со студентами - участниками СВО и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении
Вчера, 20:21

О сбитом Ил-76

«

"В Главном управлении разведки (ГУР Минобороны Украины. — Прим. ред.) знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по самолету".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«

"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО — не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«

"Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления", — подчеркнул глава государства.

Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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24 января, 17:35

О начале СВО

«

"Мы очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен на нормальное развитие отношений с нашей страной. Стало очевидным, что выстроить нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«

"Это в характере нашего народа — в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. И кто бы что в разные периоды времени ни говорил о том, какая у нас молодежь, жизнь всегда все расставляет на свои места. Девятнадцать тонн крови студентов разных вузов нашей страны сдали, чтобы поддержать наших бойцов. Девятнадцать тонн".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Противотанковые ежи на улице в Соледаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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