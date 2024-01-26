Путин встретился с участниками спецоперации
О российских бойцах
"Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди получали шанс, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием, что такие люди, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского".
"Хочу поблагодарить за эту работу от имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет святой долг перед Отчизной".
О помощи бойцам и волонтерах
"Обязательно будет дано поручение Министерству обороны, и правительство это все проработает, они сделают это в ближайшее время".
"Этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так: человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, — выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов".
"Вот это, конечно, недопустимо. Я уже правительству указал на это, надеюсь, все это будет приведено в соответствие <...> со здравым смыслом", — указал он.
О сбитом Ил-76
"В Главном управлении разведки (ГУР Минобороны Украины. — Прим. ред.) знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по самолету".
"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО — не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения".
"Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления", — подчеркнул глава государства.
О начале СВО
"Мы очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен на нормальное развитие отношений с нашей страной. Стало очевидным, что выстроить нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут".
"Это в характере нашего народа — в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. И кто бы что в разные периоды времени ни говорил о том, какая у нас молодежь, жизнь всегда все расставляет на свои места. Девятнадцать тонн крови студентов разных вузов нашей страны сдали, чтобы поддержать наших бойцов. Девятнадцать тонн".