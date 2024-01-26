https://ria.ru/20240126/putin-1923744374.html

Путин встретился с участниками спецоперации

Путин встретился с участниками спецоперации - РИА Новости, 26.01.2024

Путин встретился с участниками спецоперации

Бойцы спецоперации должны составлять основу России, а весь государственный механизм необходимо направить на то, чтобы они могли проявить себя на гражданке,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:05

2024-01-26T20:05

2024-01-26T23:08

украина

донбасс

владимир путин

ил-76

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923743067_0:224:3183:2014_1920x0_80_0_0_acb9b3596264f17b252f3109ed01df38.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бойцы спецоперации должны составлять основу России, а весь государственный механизм необходимо направить на то, чтобы они могли проявить себя на гражданке, заявил Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО в Санкт-Петербурге. Ключевые высказывания президента — в материале РИА Новости.О российских бойцах"Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди получали шанс, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием, что такие люди, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского"."Хочу поблагодарить за эту работу от имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет святой долг перед Отчизной".О помощи бойцам и волонтерахГлава государства пообещал упростить процедуру сбора документов для получения участниками спецоперации страховых выплат."Обязательно будет дано поручение Министерству обороны, и правительство это все проработает, они сделают это в ближайшее время".Один из участников встречи посетовал, что проценты по кредитам, несмотря на заморозку платежей, продолжают накапливаться и за время нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла."Этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так: человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, — выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов".Российский лидер также отметил, что в некоторых случаях, когда человеку дают современные средства реабилитации, например механический протез, это заменяет реальную руку или ногу, поэтому уровень выплат снижается."Вот это, конечно, недопустимо. Я уже правительству указал на это, надеюсь, все это будет приведено в соответствие <...> со здравым смыслом", — указал он.О сбитом Ил-76"В Главном управлении разведки (ГУР Минобороны Украины. — Прим. ред.) знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по самолету"."Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО — не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения"."Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления", — подчеркнул глава государства.О начале СВО"Мы очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен на нормальное развитие отношений с нашей страной. Стало очевидным, что выстроить нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут"."Это в характере нашего народа — в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. И кто бы что в разные периоды времени ни говорил о том, какая у нас молодежь, жизнь всегда все расставляет на свои места. Девятнадцать тонн крови студентов разных вузов нашей страны сдали, чтобы поддержать наших бойцов. Девятнадцать тонн".

https://ria.ru/20240126/putin-1923737052.html

https://ria.ru/20240104/medikamenty-1919648383.html

https://ria.ru/20240126/putin-1923760290.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240126/soledar-1923752143.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донбасс, владимир путин, ил-76