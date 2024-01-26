https://ria.ru/20240126/putin-1923743902.html

Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин

Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024

Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что сложности для участников специальной военной операции нужно свести к нулю. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:46

2024-01-26T18:46

2024-01-26T18:46

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923743067_0:224:3183:2014_1920x0_80_0_0_acb9b3596264f17b252f3109ed01df38.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сложности для участников специальной военной операции нужно свести к нулю. "Я попросил организовать эту встречу, чтобы от вас послушать, как идет эта работа, как она организована и что нужно сделать, по вашему мнению, дополнительно, чтобы этих сложностей было как можно меньше и чтобы их свести к нулю", - сказал Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции.

https://ria.ru/20240126/putin-1923669674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин