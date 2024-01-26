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Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:46 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/putin-1923743902.html
Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин
Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что сложности для участников специальной военной операции нужно свести к нулю. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:46
2024-01-26T18:46
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сложности для участников специальной военной операции нужно свести к нулю. "Я попросил организовать эту встречу, чтобы от вас послушать, как идет эта работа, как она организована и что нужно сделать, по вашему мнению, дополнительно, чтобы этих сложностей было как можно меньше и чтобы их свести к нулю", - сказал Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
https://ria.ru/20240126/putin-1923669674.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин

Путин: сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сложности для участников специальной военной операции нужно свести к нулю.
"Я попросил организовать эту встречу, чтобы от вас послушать, как идет эта работа, как она организована и что нужно сделать, по вашему мнению, дополнительно, чтобы этих сложностей было как можно меньше и чтобы их свести к нулю", - сказал Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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