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Украина не оставила России шансов, заявил Путин
Украина не оставила России шансов, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
Украина не оставила России шансов, заявил Путин
Антироссийский анклав создавался на территории Украины, России не оставили шансов, кроме как приступить к началу специальной военной операции, заявил президент... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:30
2024-01-26T18:30
2024-01-26T18:42
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Антироссийский анклав создавался на территории Украины, России не оставили шансов, кроме как приступить к началу специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками спецоперации.В ходе выступления Путин напомнил, что после госпереворота на Украине начали физически истреблять тех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с РФ, также, по его словам, начался геноцид в Донбассе."И в то же время активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина. Просто анклав такой начали создавать. Десять раз подряд обманули нас по поводу нерасширения НАТО. Но все это вместе просто не оставило нам никаких шансов, кроме как приступить к попыткам - и вот мы начали специальную военную операцию, но это не начало войны, они сами начали войну на Донбассе в 2014 году", - заявил Путин.
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украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, В мире
Украина не оставила России шансов, заявил Путин
Путин: на Украине начали создавать антироссийский анклав и не оставили РФ шансов