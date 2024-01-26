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Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты - РИА Новости, 26.01.2024
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18:25 26.01.2024 (обновлено: 18:51 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/putin-1923738692.html
Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты
Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты - РИА Новости, 26.01.2024
Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты
Фактическим хозяином Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:25
2024-01-26T18:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Фактическим хозяином Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет, заявил президент РФ Владимир Путин"Всё-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза, фактическим хозяином, были националисты и те, кто их представляет. Вот кого бы ни избирали с помощью Юго-Востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, - всё равно, вот эта националистическая платформа, её представители очень быстро всех подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные, и все сразу им заглядывали в глазки", - сказал Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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украина, ссср, в мире
Украина, СССР, В мире
Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты

Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Фактическим хозяином Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет, заявил президент РФ Владимир Путин
"Всё-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза, фактическим хозяином, были националисты и те, кто их представляет. Вот кого бы ни избирали с помощью Юго-Востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, - всё равно, вот эта националистическая платформа, её представители очень быстро всех подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные, и все сразу им заглядывали в глазки", - сказал Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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