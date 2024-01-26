https://ria.ru/20240126/putin-1923652726.html

Путин высказался о принципиальной позиции России по ВОВ

Путин высказался о принципиальной позиции России по ВОВ - РИА Новости, 26.01.2024

Путин высказался о принципиальной позиции России по ВОВ

Россия никогда не забудет, какую цену заплатил советский народ за победу в войне против нацизма, сбережение памяти о трагедии войны – принципиальная позиция... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:05

2024-01-26T14:05

2024-01-26T14:05

россия

москва

освенцим

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия никогда не забудет, какую цену заплатил советский народ за победу в войне против нацизма, сбережение памяти о трагедии войны – принципиальная позиция государства, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня памяти жертв Холокоста. Телеграмму президента РФ зачитал главный раввин России Берл Лазар на церемонии "Хранитель памяти" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве накануне Международного дня памяти Холокоста, который отмечается 27 января. "Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его чудовищной идеологией, и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества. Верность этим урокам, сбережение памяти о трагедии войны – принципиальная позиция нашего государства и общества, всего многонационального народа России. Эта память для нас священна", - заявил глава государства в обращении. Президент отметил, что важна активная гражданская позиция и преданный труд всех, кто стремится сохранить историческую правду, восстанавливает имена бойцов, судьбы мирных жителей, биографии узников концлагерей, жертв нацистских карателей. Международный День памяти его жертв был установлен 27 января 2005 года — в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим) в Польше. За время функционирования лагеря смерти погибли около 1,5 миллионов человек, большинство из которых были евреями. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости в наши дни. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.

https://ria.ru/20240125/pamyatniki-1923470956.html

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россия, москва, освенцим, владимир путин, общество