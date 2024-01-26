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Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно - РИА Новости, 26.01.2024
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10:00 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/putin-1923580099.html
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно - РИА Новости, 26.01.2024
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно
Большинство (78%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:00
2024-01-26T10:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Большинство (78%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Восемь из десяти (78%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 77% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 12% россиян скорее не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21 января 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно

ФОМ: 78% россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Большинство (78%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Восемь из десяти (78%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
На вопрос о доверии президенту 77% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 12% россиян скорее не доверяют ему.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21 января 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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