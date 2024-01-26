https://ria.ru/20240126/putin-1923580099.html

Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно

Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно - РИА Новости, 26.01.2024

Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно

Большинство (78%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:00

2024-01-26T10:00

2024-01-26T10:00

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Большинство (78%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 77% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Восемь из десяти (78%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 77% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 12% россиян скорее не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21 января 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html

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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"