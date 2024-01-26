https://ria.ru/20240126/psikhologi-1923755374.html
Путин не считает зазорным для участников СВО обращаться к психологам
Путин не считает зазорным для участников СВО обращаться к психологам - РИА Новости, 26.01.2024
Путин не считает зазорным для участников СВО обращаться к психологам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа участников специальной военной операции с психологами - это не что-то зазорное. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:46
2024-01-26T19:46
2024-01-26T20:02
специальная военная операция на украине
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа участников специальной военной операции с психологами - это не что-то зазорное. По словам президента, психологическая помощь - это важное направление работы по реабилитации всех людей, которые участвуют в боевых действиях. В России примерно 20% военнослужащих, которые принимали участие в мероприятиях в зоне СВО, обращаются к психологу, а нуждаются в этом, исходя из мировой практики, 50%. "Обращение к психологам, я считаю, это не какая-то зазорная вещь, это не проявление какой-то слабости, это в принципе нормальная вещь. И у нас это было и в период террора, событий на Кавказе, и после Афганистана, и в ходе сирийских событий. Здесь нет ничего зазорного, поработать со специалистом или чтобы этот специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции. Он добавил, что многие люди не обращаются за психологической помощью, так как считают это проявлением слабости характера или чего-то еще. "Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека, здесь нет ничего такого необычного. Просто специалисты настраивают, восстанавливают человека", - пояснил Путин.Президент также предложил сделать посещение психолога для участников боевых действий обязательным. "Можно сделать это обязательным. Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок и еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологом. Фонд "Защитников Отечества", мне кажется, это организует. Да, это большой объем работы, но ничего. Зато это будет не так, что чувствует потребность, обратился и стесняется при этом чего-то. А нет, все проходят и всё", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240104/svo-1919668572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин не считает зазорным для участников СВО обращаться к психологам
Путин: участникам боевых действий обращаться к психологам не зазорно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа участников специальной военной операции с психологами - это не что-то зазорное.
По словам президента, психологическая помощь - это важное направление работы по реабилитации всех людей, которые участвуют в боевых действиях. В России примерно 20% военнослужащих, которые принимали участие в мероприятиях в зоне СВО, обращаются к психологу, а нуждаются в этом, исходя из мировой практики, 50%.
"Обращение к психологам, я считаю, это не какая-то зазорная вещь, это не проявление какой-то слабости, это в принципе нормальная вещь. И у нас это было и в период террора, событий на Кавказе
, и после Афганистана
, и в ходе сирийских событий. Здесь нет ничего зазорного, поработать со специалистом или чтобы этот специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
Он добавил, что многие люди не обращаются за психологической помощью, так как считают это проявлением слабости характера или чего-то еще. "Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека, здесь нет ничего такого необычного. Просто специалисты настраивают, восстанавливают человека", - пояснил Путин.
Президент также предложил сделать посещение психолога для участников боевых действий обязательным. "Можно сделать это обязательным. Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок и еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологом. Фонд "Защитников Отечества", мне кажется, это организует. Да, это большой объем работы, но ничего. Зато это будет не так, что чувствует потребность, обратился и стесняется при этом чего-то. А нет, все проходят и всё", - добавил Путин.
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