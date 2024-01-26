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"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.01.2024
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06:08 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/provokatsiya-1923552679.html
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.01.2024
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен
Парижу нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:08
2024-01-26T06:08
в мире
франция
флориан филиппо
евросоюз
меркосур
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Парижу нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.&quot;Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать&quot;, — написал он.По мнению политика, необходимо "уничтожить" Евросоюз, прежде чем объединение "разрушит" его страну.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских государств устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.Так, французские фермеры объявили о намерении заблокировать ключевые автотрассы Парижа в эту пятницу в надежде "надавить" на власти и добиться компромисса по волнующим их вопросам.
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в мире, франция, флориан филиппо, евросоюз, меркосур
В мире, Франция, Флориан Филиппо, Евросоюз, Меркосур
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен

Филиппо призвал уничтожить ЕС, чтобы спасти сельское хозяйство Франции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Парижу нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«

"Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать", — написал он.

По мнению политика, необходимо "уничтожить" Евросоюз, прежде чем объединение "разрушит" его страну.
В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских государств устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.
Так, французские фермеры объявили о намерении заблокировать ключевые автотрассы Парижа в эту пятницу в надежде "надавить" на власти и добиться компромисса по волнующим их вопросам.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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В миреФранцияФлориан ФилиппоЕвросоюзМеркосур
 
 
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