https://ria.ru/20240126/provokatsiya-1923552679.html
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.01.2024
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен
Парижу нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:08
2024-01-26T06:08
2024-01-26T06:08
в мире
франция
флориан филиппо
евросоюз
меркосур
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Парижу нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать", — написал он.По мнению политика, необходимо "уничтожить" Евросоюз, прежде чем объединение "разрушит" его страну.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских государств устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.Так, французские фермеры объявили о намерении заблокировать ключевые автотрассы Парижа в эту пятницу в надежде "надавить" на власти и добиться компромисса по волнующим их вопросам.
https://ria.ru/20240126/kritika-1923551537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, флориан филиппо, евросоюз, меркосур
В мире, Франция, Флориан Филиппо, Евросоюз, Меркосур
"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен
Филиппо призвал уничтожить ЕС, чтобы спасти сельское хозяйство Франции