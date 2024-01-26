https://ria.ru/20240126/provokatsiya-1923552679.html

"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен

"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.01.2024

"Убивает". Во Франции ужаснулись из-за "провокации" фон дер Ляйен

Парижу нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T06:08

2024-01-26T06:08

2024-01-26T06:08

в мире

франция

флориан филиппо

евросоюз

меркосур

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Парижу нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать", — написал он.По мнению политика, необходимо "уничтожить" Евросоюз, прежде чем объединение "разрушит" его страну.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских государств устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.Так, французские фермеры объявили о намерении заблокировать ключевые автотрассы Парижа в эту пятницу в надежде "надавить" на власти и добиться компромисса по волнующим их вопросам.

https://ria.ru/20240126/kritika-1923551537.html

франция

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Максим Горбачев

в мире, франция, флориан филиппо, евросоюз, меркосур