https://ria.ru/20240126/proizvodstvo-1923695208.html

Объем производства овощей закрытого грунта в Хабаровском крае вырос на 50%

Объем производства овощей закрытого грунта в Хабаровском крае вырос на 50% - РИА Новости, 26.01.2024

Объем производства овощей закрытого грунта в Хабаровском крае вырос на 50%

Объем производства овощей закрытого грунта вырос более чем на 50% в Хабаровском крае за пять лет, этого удалось достичь благодаря господдержке, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:12

2024-01-26T16:12

2024-01-26T16:12

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объем производства овощей закрытого грунта вырос более чем на 50% в Хабаровском крае за пять лет, этого удалось достичь благодаря господдержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее глава региона Михаил Дегтярев поручил ввести в 2024 году новую меру поддержки – производителям субсидируют затраты на газ и электроэнергию. На данные затраты из бюджета выделили свыше 30 миллионов рублей. "Основная задача, которую перед нами ставит глава государства Владимир Путин - обеспечение продовольственной безопасности. С 2019 года сбор овощей в теплицах увеличен более чем на 50 %. Вместе с тем, рост тарифов на электроэнергию и газ в 2023 году поставил предприятия тепличной отрасли в затруднительное положение. Для решения этого вопроса по инициативе губернатора Михаила Дегтярева введена новая мера поддержки – субсидия на энергоносители. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. В первом квартале 2024 года впервые будет объявлен прием заявок на предоставление субсидии", - цитирует пресс-служба начальника отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности министерства сельского хозяйства и продовольствия края Светлану Кондрашову. Сейчас в регионе ведут работу пять крупных тепличных комплексов. Если пять лет назад объем сбора овощей закрытого грунта составлял 1,9 тысячи тонн, то сейчас этот показатель составлять три тысячи тонн. Единственным предприятием в северо-восточной части края является ООО "Агрокомплекс "Восток". За 10 лет в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию четыре очереди теплиц, их площадь составляет 1,6 гектара, строится пятая очередь теплиц, ее площадь равна 0,5 гектара. В возведение вложили свыше 300 миллионов рублей, новые предприятия создали 36 новых рабочих мест. В теплицах выращивают огурцы, зеленные культуры, томаты и редис. Предприятия развиваются в том числе и благодаря государственной поддержке. Так, хабаровским фермерам доступны меры поддержки на производство овощей открытого грунта и картофеля. Среди основных: субсидии на приобретение элитных семян и удобрений, средств защиты растений и запчастей для сельхозтехники, а также краевой грант на развитие овощеводства и картофелеводства. На его средства можно приобрести сельхозтехнику, построить или отремонтировать хранилища. В 2023 году мерой поддержки воспользовались пять сельхозпроизводителей на общую сумму 28,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240126/konkurs-1923610171.html

https://ria.ru/20240125/samozanyatye-1923474335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, хабаровский край, михаил дегтярев