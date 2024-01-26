https://ria.ru/20240126/pozhar-1923605132.html

Житель Балашихи получил 20 лет за поджог квартиры и гибель трех человек

Житель Балашихи получил 20 лет за поджог квартиры и гибель трех человек - РИА Новости, 26.01.2024

Житель Балашихи получил 20 лет за поджог квартиры и гибель трех человек

Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения поджег свою знакомую и ее квартиру в Балашихе, в результате чего погибли три человека, приговорили к 20... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:45

2024-01-26T11:45

2024-01-26T11:48

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения поджег свою знакомую и ее квартиру в Балашихе, в результате чего погибли три человека, приговорили к 20 годам колонии, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. Отмечается, что ночью 13 октября 2022 года в квартире дома в микрорайоне Керамик в Балашихе пьяный мужчина, поссорившись со знакомой, плеснул легковоспламеняющейся жидкостью ей в лицо, облил комнаты и коридор, поджег и ушел. В квартире в тот момент находилась еще супружеская пара. Спасаясь от огня, двое человек выпрыгнули из окна, они погибли в больнице от ожогов. Кроме того, погибла женщина, не успевшая выйти из квартиры. "Московский областной суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Балашихи Алексея Худокормова ... Суд приговорил Худокормова к 20 годам ли­шения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении ведомства. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, умышленном уничтожении имущества и краже. Подсудимый ранее под предлогом проверки труб проник в квартиру 85-летней жительницы столицы и похитили 50 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240125/pensionerka-1923442363.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), московский областной суд