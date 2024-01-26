https://ria.ru/20240126/pozhar-1923572819.html
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад - РИА Новости, 26.01.2024
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад
Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:23
2024-01-26T09:23
2024-01-26T11:53
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Барнаульской поступило в пятницу, в 05:08 (04:08 мск). "Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения. <...> Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении", — рассказали в пресс-службе.В главке отметили, что 23 января в этой квартире уже был пожар, тогда загорелся матрас, мужчина успел эвакуироваться.По данным регионального управления СК, ЧП произошло в доме № 22/30 на улице Барнаульской. Соседи почувствовали дым, вызвали пожарных, которые потушили огонь. В загоревшейся квартире нашли тело 50-летнего мужчины. Следователи начали процессуальную проверку.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад
Житель Саратова, спасшийся при пожаре три дня назад, погиб при новом возгорании
САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Барнаульской поступило в пятницу, в 05:08 (04:08 мск).
«
"Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения. <...> Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении", — рассказали в пресс-службе.
В главке отметили, что 23 января в этой квартире уже был пожар, тогда загорелся матрас, мужчина успел эвакуироваться.
По данным регионального управления СК
, ЧП произошло в доме № 22/30 на улице Барнаульской. Соседи почувствовали дым, вызвали пожарных, которые потушили огонь. В загоревшейся квартире нашли тело 50-летнего мужчины.
Следователи начали процессуальную проверку.
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