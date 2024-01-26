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В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад - РИА Новости, 26.01.2024
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09:23 26.01.2024 (обновлено: 11:53 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923572819.html
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад - РИА Новости, 26.01.2024
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад
Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:23
2024-01-26T11:53
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Барнаульской поступило в пятницу, в 05:08 (04:08 мск). &quot;Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения. &lt;...&gt; Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении&quot;, — рассказали в пресс-службе.В главке отметили, что 23 января в этой квартире уже был пожар, тогда загорелся матрас, мужчина успел эвакуироваться.По данным регионального управления СК, ЧП произошло в доме № 22/30 на улице Барнаульской. Соседи почувствовали дым, вызвали пожарных, которые потушили огонь. В загоревшейся квартире нашли тело 50-летнего мужчины. Следователи начали процессуальную проверку.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся при возгорании три дня назад

Житель Саратова, спасшийся при пожаре три дня назад, погиб при новом возгорании

© СУСК РФ по Саратовской областиКвартира на улице Барнаульской города Саратова, где было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения
Квартира на улице Барнаульской города Саратова, где было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения
© СУСК РФ по Саратовской области
Квартира на улице Барнаульской города Саратова, где было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Барнаульской поступило в пятницу, в 05:08 (04:08 мск).
«

"Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения. <...> Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении", — рассказали в пресс-службе.

В главке отметили, что 23 января в этой квартире уже был пожар, тогда загорелся матрас, мужчина успел эвакуироваться.
По данным регионального управления СК, ЧП произошло в доме № 22/30 на улице Барнаульской. Соседи почувствовали дым, вызвали пожарных, которые потушили огонь. В загоревшейся квартире нашли тело 50-летнего мужчины.
Следователи начали процессуальную проверку.
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