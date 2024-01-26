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В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 26.01.2024
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05:29 26.01.2024 (обновлено: 09:20 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923551060.html
В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов"
В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 26.01.2024
В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов"
Строящийся дом потушили ночью в Иркутске на площади 600 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:29
2024-01-26T09:20
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Строящийся дом потушили ночью в Иркутске на площади 600 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Согласно информации ведомства, возгорание в строящемся доме на улице Лызина в Иркутске заметили сотрудники находящейся поблизости пожарной части. Начальник караула пошел проверять несение службы личным составом и увидел из окна огонь, горела опалубка строящегося дома на улице Лызина. Мгновенно был дан сигнал тревоги и уже через пару минут два пожарных расчёта были на месте. "Сложность в тушении заключалась в большой пожарной нагрузке: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и горючему утеплителю. А провода под напряжением не позволили подать воду в первые минуты. Пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, дознаватели МЧС России установили, что в ночное время при обходе территории сторож стройки заметил, что трещат и искрятся провода. Буквально через несколько секунд вспыхнул огонь. Мужчина побежал вызывать пожарных. Его звонок совпал с прибытием сотрудников МЧС России.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923363731.html
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов"

В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 квадратных метров

© МЧС Иркутской области/TelegramМесто пожара в строящемся доме в Иркутске. 26 января 2024
Место пожара в строящемся доме в Иркутске. 26 января 2024
© МЧС Иркутской области/Telegram
Место пожара в строящемся доме в Иркутске. 26 января 2024
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Строящийся дом потушили ночью в Иркутске на площади 600 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Согласно информации ведомства, возгорание в строящемся доме на улице Лызина в Иркутске заметили сотрудники находящейся поблизости пожарной части. Начальник караула пошел проверять несение службы личным составом и увидел из окна огонь, горела опалубка строящегося дома на улице Лызина. Мгновенно был дан сигнал тревоги и уже через пару минут два пожарных расчёта были на месте.
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"Сложность в тушении заключалась в большой пожарной нагрузке: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и горючему утеплителю. А провода под напряжением не позволили подать воду в первые минуты. Пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, дознаватели МЧС России установили, что в ночное время при обходе территории сторож стройки заметил, что трещат и искрятся провода. Буквально через несколько секунд вспыхнул огонь. Мужчина побежал вызывать пожарных. Его звонок совпал с прибытием сотрудников МЧС России.
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ПроисшествияИркутскРоссияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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