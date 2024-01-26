https://ria.ru/20240126/pozhar-1923551060.html

В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов"

В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 26.01.2024

В Иркутске потушили пожар в новостройке на площади 600 "квадратов"

Строящийся дом потушили ночью в Иркутске на площади 600 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:29

2024-01-26T05:29

2024-01-26T09:20

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923571644_0:634:1270:1348_1920x0_80_0_0_f6c1ad86b45352fa0bfe2b249ec2c51b.png

ИРКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Строящийся дом потушили ночью в Иркутске на площади 600 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Согласно информации ведомства, возгорание в строящемся доме на улице Лызина в Иркутске заметили сотрудники находящейся поблизости пожарной части. Начальник караула пошел проверять несение службы личным составом и увидел из окна огонь, горела опалубка строящегося дома на улице Лызина. Мгновенно был дан сигнал тревоги и уже через пару минут два пожарных расчёта были на месте. "Сложность в тушении заключалась в большой пожарной нагрузке: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и горючему утеплителю. А провода под напряжением не позволили подать воду в первые минуты. Пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, дознаватели МЧС России установили, что в ночное время при обходе территории сторож стройки заметил, что трещат и искрятся провода. Буквально через несколько секунд вспыхнул огонь. Мужчина побежал вызывать пожарных. Его звонок совпал с прибытием сотрудников МЧС России.

https://ria.ru/20240125/pozhar-1923363731.html

https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923504665.html

иркутск

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)