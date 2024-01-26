https://ria.ru/20240126/povistka-1923716513.html

Во Львовской области депутатам вручили повестки прямо во время сессии

Во Львовской области депутатам вручили повестки прямо во время сессии - РИА Новости, 26.01.2024

Во Львовской области депутатам вручили повестки прямо во время сессии

Сотрудники военкомата раздали повестки депутатам городского совета во Львовской области Украины прямо во время сессии, сообщил в пятницу местный телеканал... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:05

2024-01-26T17:05

2024-01-26T17:54

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата раздали повестки депутатам городского совета во Львовской области Украины прямо во время сессии, сообщил в пятницу местный телеканал "1+1". "На Львовщине представители территориального центра комплектования (ТЦК) вручили повестки депутатам горсовета", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщается, сотрудники военкомата пришли с облавой на сессию городского совета Червонограда во Львовской области. По данным телеканала, "гости в камуфляже" нагрянули во время церемонии посмертного награждения местного военнослужащего, поэтому поначалу никто не обратил внимания на людей в военной форме. Как пишут журналисты, "ситуация заиграла другими красками, когда военные начали раздавать повестки". Сообщается, что представители ТЦК намеревались выдать 10 повесток, но из-за отсутствия троих депутатов обошлись лишь семью. Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах на мужчин. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Позднее одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240125/naemniki-1923525584.html

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в мире, украина, львовская область, владимир зеленский