https://ria.ru/20240126/poteri-1923724531.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за неделю до 745 военнослужащих, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:29

2024-01-26T17:29

2024-01-26T17:33

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

старомайорское

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за неделю до 745 военнослужащих, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении в течение недели слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области."Потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240126/finansirovanie-1923683644.html

россия

старомайорское

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россия, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика