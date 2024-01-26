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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за неделю до 745 военнослужащих, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:29
2024-01-26T17:29
2024-01-26T17:33
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за неделю до 745 военнослужащих, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении в течение недели слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области."Потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю потеряли до 745 военных