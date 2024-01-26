https://ria.ru/20240126/poteri-1923723686.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за неделю нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял более 450 солдат,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:27

2024-01-26T17:27

2024-01-26T17:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

киев

пятихатки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял более 450 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям 33-й, 65-й, 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 января."Противник потерял более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240126/armiya-1923649802.html

россия

киев

пятихатки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, киев, пятихатки