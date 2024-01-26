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Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 26.01.2024 (обновлено: 17:32 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/poteri-1923723686.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за неделю нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял более 450 солдат,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:27
2024-01-26T17:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
киев
пятихатки
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял более 450 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям 33-й, 65-й, 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 января."Противник потерял более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240126/armiya-1923649802.html
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вооруженные силы украины, россия, киев, пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Пятихатки
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении за неделю потеряли более 450 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял более 450 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям 33-й, 65-й, 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 января.
"Противник потерял более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКиевПятихатки
 
 
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