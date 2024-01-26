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МИД России заявил о готовности к диалогу с Францией - РИА Новости, 26.01.2024
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20:19 26.01.2024 (обновлено: 20:34 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/politika-1923759876.html
МИД России заявил о готовности к диалогу с Францией
МИД России заявил о готовности к диалогу с Францией - РИА Новости, 26.01.2024
МИД России заявил о готовности к диалогу с Францией
Россия готова к диалогу с Францией относительно урегулирования на Украине и других проблем с учетом интересов РФ, хотя отношения между государствами и находятся РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:19
2024-01-26T20:34
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франция
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова к диалогу с Францией относительно урегулирования на Украине и других проблем с учетом интересов РФ, хотя отношения между государствами и находятся в глубоком кризисе, сообщили в МИД России.В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что власти Франции занимают открыто враждебную позицию в отношении России. Французская сторона, руководствуясь идеей о нанесении России "стратегического поражения", навредила выстроенному за десятилетия заделу сотрудничества между странами."Очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причём не по российской инициативе... Мы готовы откликнуться на любые жизнеспособные и конструктивные инициативы как в том, что касается урегулирования конфликта на Украине, разумеется, с учётом новых политико-правовых реалий, так и при обсуждении мировых и региональных проблем", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В МИД в очередной раз подчеркнули, что "российская сторона всегда оставалась открытой к диалогу со всеми нашими зарубежными собеседниками из числа недружественных стран, включая Францию, по любым представляющим взаимный интерес вопросам". При этом главным критерием для Москвы "был и остается учёт насущных интересов России, наличие гарантий их исполнения и соблюдение принципов взаимного уважения сторон".
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россия, франция, москва, в мире, украина
Россия, Франция, Москва, В мире, Украина
МИД России заявил о готовности к диалогу с Францией

МИД РФ заявил о готовности к диалогу с Францией, несмотря на кризис в отношениях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова к диалогу с Францией относительно урегулирования на Украине и других проблем с учетом интересов РФ, хотя отношения между государствами и находятся в глубоком кризисе, сообщили в МИД России.
В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что власти Франции занимают открыто враждебную позицию в отношении России. Французская сторона, руководствуясь идеей о нанесении России "стратегического поражения", навредила выстроенному за десятилетия заделу сотрудничества между странами.
"Очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причём не по российской инициативе... Мы готовы откликнуться на любые жизнеспособные и конструктивные инициативы как в том, что касается урегулирования конфликта на Украине, разумеется, с учётом новых политико-правовых реалий, так и при обсуждении мировых и региональных проблем", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В МИД в очередной раз подчеркнули, что "российская сторона всегда оставалась открытой к диалогу со всеми нашими зарубежными собеседниками из числа недружественных стран, включая Францию, по любым представляющим взаимный интерес вопросам". При этом главным критерием для Москвы "был и остается учёт насущных интересов России, наличие гарантий их исполнения и соблюдение принципов взаимного уважения сторон".
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