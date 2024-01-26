https://ria.ru/20240126/poligony-1923720530.html

Регионы при желании построят мусорные полигоны в срок, заявила Абрамченко

Регионы при желании построят мусорные полигоны в срок, заявила Абрамченко - РИА Новости, 26.01.2024

Регионы при желании построят мусорные полигоны в срок, заявила Абрамченко

Все регионы России при желании могут успеть построить к 2026 году инфраструктуру обращения с отходами на замену устаревшим полигонам, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:16

2024-01-26T17:16

2024-01-26T17:16

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

омская область

курганская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все регионы России при желании могут успеть построить к 2026 году инфраструктуру обращения с отходами на замену устаревшим полигонам, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По данным Российского экологического оператора (РЭО), Минприроды РФ выдало 79 заключений в 26 регионах о возможности использовать временные мусорные полигоны до 2026 года, срок эксплуатации которых истекал в 2022 году. Ранее замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин заявил в Госдуме, что ряд субъектов могут не успеть построить новые полигоны и к 2026 году. "Я считаю, что построить полигоны при желании за два года можно… Если есть воля и поддержка федерального центра, а федеральная поддержка имеется, то можно сделать все", - сказала Абрамченко журналистам на международной выставке "Россия". По данным РЭО, наибольшее количество заключений по временным объектам выдано в Омской области (17), Ямало-Ненецком АО (10) и Тверской области (6). При этом в четырех регионах все временные объекты уже не эксплуатируются, а потоки отходов направлены на действующие объекты размещения ТКО - это Челябинская, Ульяновская, Саратовская, Курганская области.

https://ria.ru/20240126/ekologiya-1923658356.html

https://ria.ru/20240112/rubka-1920849046.html

россия

омская область

курганская область

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выставка-форум "россия", россия, омская область, курганская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф