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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.01.2024
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08:19 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/pogoda-1923559147.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:19
2024-01-26T08:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в столице облачно, временами небольшой снег. В Москве минус 1-3 градусов, по Московской области минус 1-6 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти до 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Котилевская: облачная погода и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В пятницу в столице облачно, временами небольшой снег. В Москве минус 1-3 градусов, по Московской области минус 1-6 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти до 745 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"
 
 
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