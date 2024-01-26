https://ria.ru/20240126/pogoda-1923559147.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:19

2024-01-26T08:19

2024-01-26T08:19

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в столице облачно, временами небольшой снег. В Москве минус 1-3 градусов, по Московской области минус 1-6 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти до 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"