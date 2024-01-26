https://ria.ru/20240126/pogoda-1923559147.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:19
2024-01-26T08:19
2024-01-26T08:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в столице облачно, временами небольшой снег. В Москве минус 1-3 градусов, по Московской области минус 1-6 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти до 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Котилевская: облачная погода и до минус 3 градусов ожидается в Москве в пятницу