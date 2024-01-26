Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/podderzhka-1923734760.html
В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины
В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины - РИА Новости, 26.01.2024
В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) поддержал студента факультета международных отношений Владимира Сухинина, который пожаловался полиции на РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:09
2024-01-26T18:09
донецк
санкт-петербургский государственный университет
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) поддержал студента факультета международных отношений Владимира Сухинина, который пожаловался полиции на сотрудницу РАН, носившую на рюкзаке шеврон с украинским флагом. "Меня поддержали в учреждении, в котором я обучаюсь… От администрации факультета и университета (исходила поддержка – ред.). Одногруппники также поддерживают. Не знаю, все ли, но мои друзья – да", — рассказал Сухинин РИА Новости, не уточнив формат поддержки. "Давайте остановимся на том, что меня поддержали. Мне этого вполне достаточно", — отметил студент. Инцидент произошел 23 января в санкт-петербургском метрополитене. Владимир увидел на рюкзаке женщины нашивку с флагом Украины и решил узнать, "что она хочет этим сказать". В ходе разговора выяснилось, что "девушка поддерживает Украину и считает, что именно Российская Федерация обстреливает территорию Донбасса с 2014 года", отмечал студент на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Cухинин обратился к сотруднику метрополитена, тот в свою очередь вызвал полицию. По данным "Фонтанки", девушка оказалась сотрудницей Института прикладной астрономии РАН. Издание также пишет, что возбуждено административное производство о публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Студент рассказал РИА Новости, что в момент конфликта не знал, с кем общается: "Я понятия не имел, кто она, мы общались в формате девушка — молодой человек". По словам Сухинина, он сам из Донецка и видел, как город подвергался обстрелам. "Я дончанин, я рос во время войны, я терял близких, видел смерть своими глазами, вся моя семья до сих пор проживает в Донецке и подвергается обстрелам каждый день", — отметил студент, добавив, что он занимался и будет заниматься защитой своей страны. "Считаю, что так должны поступать все граждане", — подытожил Сухинин.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
https://ria.ru/20240111/vsu-1920692349.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, санкт-петербургский государственный университет, происшествия
Донецк, Санкт-Петербургский государственный университет, Происшествия
В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины

В СПбГУ поддержали студента, сдавшего полиции сотрудницу РАН за поддержку Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) поддержал студента факультета международных отношений Владимира Сухинина, который пожаловался полиции на сотрудницу РАН, носившую на рюкзаке шеврон с украинским флагом.
"Меня поддержали в учреждении, в котором я обучаюсь… От администрации факультета и университета (исходила поддержка – ред.). Одногруппники также поддерживают. Не знаю, все ли, но мои друзья – да", — рассказал Сухинин РИА Новости, не уточнив формат поддержки.
Писатели Дмитрий Быков** (физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и Борис Акунин* (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время марша оппозиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась
17 января, 08:00
"Давайте остановимся на том, что меня поддержали. Мне этого вполне достаточно", — отметил студент.
Инцидент произошел 23 января в санкт-петербургском метрополитене. Владимир увидел на рюкзаке женщины нашивку с флагом Украины и решил узнать, "что она хочет этим сказать". В ходе разговора выяснилось, что "девушка поддерживает Украину и считает, что именно Российская Федерация обстреливает территорию Донбасса с 2014 года", отмечал студент на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Cухинин обратился к сотруднику метрополитена, тот в свою очередь вызвал полицию. По данным "Фонтанки", девушка оказалась сотрудницей Института прикладной астрономии РАН. Издание также пишет, что возбуждено административное производство о публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
Студент рассказал РИА Новости, что в момент конфликта не знал, с кем общается: "Я понятия не имел, кто она, мы общались в формате девушка — молодой человек".
По словам Сухинина, он сам из Донецка и видел, как город подвергался обстрелам. "Я дончанин, я рос во время войны, я терял близких, видел смерть своими глазами, вся моя семья до сих пор проживает в Донецке и подвергается обстрелам каждый день", — отметил студент, добавив, что он занимался и будет заниматься защитой своей страны. "Считаю, что так должны поступать все граждане", — подытожил Сухинин.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет
11 января, 11:55
 
ДонецкСанкт-Петербургский государственный университетПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала