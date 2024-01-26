https://ria.ru/20240126/podderzhka-1923734760.html

В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины

В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины - РИА Новости, 26.01.2024

В Петербурге сотрудницу РАН осудили за поддержку Украины

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) поддержал студента факультета международных отношений Владимира Сухинина, который пожаловался полиции на РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:09

2024-01-26T18:09

2024-01-26T18:09

донецк

санкт-петербургский государственный университет

происшествия

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) поддержал студента факультета международных отношений Владимира Сухинина, который пожаловался полиции на сотрудницу РАН, носившую на рюкзаке шеврон с украинским флагом. "Меня поддержали в учреждении, в котором я обучаюсь… От администрации факультета и университета (исходила поддержка – ред.). Одногруппники также поддерживают. Не знаю, все ли, но мои друзья – да", — рассказал Сухинин РИА Новости, не уточнив формат поддержки. "Давайте остановимся на том, что меня поддержали. Мне этого вполне достаточно", — отметил студент. Инцидент произошел 23 января в санкт-петербургском метрополитене. Владимир увидел на рюкзаке женщины нашивку с флагом Украины и решил узнать, "что она хочет этим сказать". В ходе разговора выяснилось, что "девушка поддерживает Украину и считает, что именно Российская Федерация обстреливает территорию Донбасса с 2014 года", отмечал студент на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Cухинин обратился к сотруднику метрополитена, тот в свою очередь вызвал полицию. По данным "Фонтанки", девушка оказалась сотрудницей Института прикладной астрономии РАН. Издание также пишет, что возбуждено административное производство о публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Студент рассказал РИА Новости, что в момент конфликта не знал, с кем общается: "Я понятия не имел, кто она, мы общались в формате девушка — молодой человек". По словам Сухинина, он сам из Донецка и видел, как город подвергался обстрелам. "Я дончанин, я рос во время войны, я терял близких, видел смерть своими глазами, вся моя семья до сих пор проживает в Донецке и подвергается обстрелам каждый день", — отметил студент, добавив, что он занимался и будет заниматься защитой своей страны. "Считаю, что так должны поступать все граждане", — подытожил Сухинин.

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

https://ria.ru/20240111/vsu-1920692349.html

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донецк, санкт-петербургский государственный университет, происшествия