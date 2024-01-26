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Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план - РИА Новости, 26.01.2024
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12:43 26.01.2024 (обновлено: 12:53 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/plan-1923623329.html
Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план
Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план - РИА Новости, 26.01.2024
Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план
Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, с учетом этого Москве нужно будет внимательно ознакомиться с намерениями Берлина разработать план по РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:43
2024-01-26T12:53
германия
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, с учетом этого Москве нужно будет внимательно ознакомиться с намерениями Берлина разработать план по сдерживанию РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надо посмотреть, что это будет за план. То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, - это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет. Но, безусловно, нам с учетом этого известного настроя Берлина нужно будет внимательно ознакомиться с такими планами", - сказал Песков.Ранее стало известно, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий "сдерживание" России.
https://ria.ru/20240126/germaniya-1923574921.html
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германия, дмитрий песков, россия, в мире
Германия, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план

Песков: РФ внимательно ознакомится с намерениями ФРГ разработать оборонный план

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, с учетом этого Москве нужно будет внимательно ознакомиться с намерениями Берлина разработать план по сдерживанию РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Надо посмотреть, что это будет за план. То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, - это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет. Но, безусловно, нам с учетом этого известного настроя Берлина нужно будет внимательно ознакомиться с такими планами", - сказал Песков.
Ранее стало известно, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий "сдерживание" России.
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