https://ria.ru/20240126/plan-1923623329.html

Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план

Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план - РИА Новости, 26.01.2024

Песков: Москва ознакомится с намерениями Берлина разработать оборонный план

Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, с учетом этого Москве нужно будет внимательно ознакомиться с намерениями Берлина разработать план по РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:43

2024-01-26T12:43

2024-01-26T12:53

германия

дмитрий песков

россия

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, с учетом этого Москве нужно будет внимательно ознакомиться с намерениями Берлина разработать план по сдерживанию РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надо посмотреть, что это будет за план. То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, - это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет. Но, безусловно, нам с учетом этого известного настроя Берлина нужно будет внимательно ознакомиться с такими планами", - сказал Песков.Ранее стало известно, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий "сдерживание" России.

https://ria.ru/20240126/germaniya-1923574921.html

германия

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германия, дмитрий песков, россия, в мире