https://ria.ru/20240126/peskov-1923625551.html

Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков

Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2024

Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков

Кремль своевременно сообщит о датах встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:49

2024-01-26T12:49

2024-01-26T12:49

политика

россия

турция

дмитрий песков

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о датах встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы своевременно всё вам сообщим", - сказал Песков.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.

https://ria.ru/20240118/platezhi-1922115434.html

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политика, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган