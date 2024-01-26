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Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2024
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12:49 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/peskov-1923625551.html
Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков
Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2024
Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков
Кремль своевременно сообщит о датах встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:49
2024-01-26T12:49
политика
россия
турция
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о датах встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы своевременно всё вам сообщим", - сказал Песков.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
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политика, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию, заявил Песков

Песков: Кремль своевременно сообщит о датах встречи Путина с президентом Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о датах встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы своевременно всё вам сообщим", - сказал Песков.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России
18 января, 14:46
 
ПолитикаРоссияТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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