https://ria.ru/20240126/perm-1923603642.html

Новый корпус школы "Точка" открылся в Перми

Новый корпус школы "Точка" открылся в Перми - РИА Новости, 26.01.2024

Новый корпус школы "Точка" открылся в Перми

Новый корпус школы "Точка", рассчитанный на 1050 мест, открылся Перми; образовательный процесс здесь начнется уже с 1 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:00

2024-01-26T12:00

2024-01-26T12:00

пермский край

пермь

дмитрий махонин

игорь комаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923607321_0:123:3068:1849_1920x0_80_0_0_77e957f01cbde88850e547ae4409605b.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новый корпус школы "Точка", рассчитанный на 1050 мест, открылся Перми; образовательный процесс здесь начнется уже с 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Новый объект посетили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В рамках рабочего визита полпред проинспектировал социально значимые объекты Перми. В ходе церемонии открытия школы Комаров поздравил ребят, их родителей и педагогов с этим событием. В пресс-службе рассказали, что в корпусе оборудованы помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов с использованием цифровых лабораторий, а также универсальные трансформируемые кабинеты. Также есть кабинет моделирования и прототипирования, две студии проектирования, медиацентр, коворкинг, типография, библиотека, фотовидеомастерская, современные кабинеты трудов – столярная, кабинеты домоводства и швейного дела. Кроме того, здесь представлен ресурсный класс для детей с особенностями здоровья, открытый общественной организацией "Счастье жить". На торжественной церемонии глава региона отметил, что новая школа стала настоящим подарком для ребят. "Эта школа – уникальная для Пермского края и нашей страны. Она привлекает к себе внимание, здесь стремятся учиться самые талантливые ученики. Желаю вам стремиться к знаниям и развитию. Уверен, что это позволит оставаться Перми одним из самых красивейших городов нашей страны и, возможно, мира. От сегодняшнего подрастающего творческого поколения зависит очень многое. Мы на вас рассчитываем. Также благодарю педагогов за то, что делитесь своими знаниями, родителей за то, что учитесь вместе со своими детьми и поддерживаете их во всем. Отдельно выражаю слова благодарности строителям за выполнение всех обязательств", – подчеркнул губернатор, слова которого приводит пресс-служба. В рамках визита Комаров также посетил "Дом счастья", который открылся в краевой столице в прошлом году. Это ресурсный центр, который оказывает комплексное сопровождение детям с особенностями здоровья и помогает им в социальной адаптации. Ранее по поручению главы Прикамья двухэтажное помещение в Индустриальном районе Перми было передано общественной организации в безвозмездное пользование. Затем здание было отремонтировано совместными усилиями краевых властей, предпринимателей и родителей ребят. Теперь для интеллектуального и творческого развития здесь обустроены барабанная студия на четыре классические барабанные установки для детей с инвалидностью, янтарная комната для глубокой психолого-педагогической работы и оздоровления, комната терапии звуками, светом и ароматами, кулинарная мастерская, зал танго, аэройога, зал танцев на колясках, большой адаптированный игровой лабиринт, гончарная и многое другое, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что также в Перми идет строительство детского реабилитационного центра мощностью 1,2 тысячи курсов в год, которое планируется закончить в 2025 году. Комаров отметил важность участия некоммерческих организаций в создании системы оказания комплексной помощи детям с особенностями здоровья. Он порекомендовал использовать все возможности реализации социально значимых проектов на конкурсах Фонда президентских грантов и других грантодающих организаций. "Со своей стороны мы будем поддерживать такие инициативы", – цитирует пресс-служба полпредства слова Комарова. На сегодняшний день в Пермском крае действует большое количество НКО. Они помогают людям в самых разных сферах: детям-инвалидам, многодетным, одиноким пенсионерам, развивают молодежные инициативы. Их деятельность поддерживается в том числе благодаря средствам Фонда президентских грантов и Фонда грантов губернатора Пермского края. По итогам прошлого года победителями краевого конкурса стали почти 100 проектов социально ориентированных НКО. Кроме того, в этом году уже подведены итоги первого федерального конкурса – победителями стали 30 НКО из Пермского края, пояснили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что в последние годы в регионе уделяется много внимания строительству и обновлению социальной инфраструктуры. В течение последних 10 лет возведено 325 соцобъектов. В прошлом году были построены 11 медицинских и 17 образовательных учреждений в разных муниципалитетах Прикамья. Кроме того, в рамках Дня студента Комаров и Махонин посетили Пермский государственный национальный исследовательский университет. Полпреду провели экскурсию по кампусу, а также он посетил Ярмарку студенческих проектов, где учащиеся вуза представили свои социально значимые инициативы. По итогам визита полпред Комаров высоко оценил работу региона по развитию социальной инфраструктуры, а также по вовлечению в эту деятельность социально ориентированных НКО, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240125/perm-1923444981.html

https://ria.ru/20231227/perm-1917965009.html

пермский край

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, дмитрий махонин, игорь комаров