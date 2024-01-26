https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923761664.html

МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений

МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений - РИА Новости, 26.01.2024

МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений

Весь комплекс отношений России и Финляндии сейчас полностью разрушен по вине Хельсинки, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:28

2024-01-26T20:28

2024-01-26T20:42

россия

финляндия

хельсинки

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Весь комплекс отношений России и Финляндии сейчас полностью разрушен по вине Хельсинки, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова."В настоящее время весь комплекс двусторонних российско-финляндских связей полностью разрушен. Вина за это лежит на финской стороне", - указывается в документе."После начала Россией специальной военной операции Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая оказание активной поддержки киевскому режиму, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну", - пояснили в МИД.Там добавили, что "в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО, отказавшись от многолетней политики военного неприсоединения, являвшейся действенной основой обеспечения национальной безопасности"."Оставаясь вне блоковых рамок, Финляндия повышала свой авторитет в международных делах, выполняя в том числе роль важной переговорной площадки, на которой обсуждались ключевые вопросы современности", - отметили в МИД. Там заметили, что "сейчас с фактической утратой натовской Финляндией значительной части своего национального суверенитета о былом авторитете финнов на международной арене говорить уже не приходится".Говоря о подписанном в конце прошлого года соглашении об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, в МИД РФ заметили, что "наши соответствующие оценки уже доводились и до финской стороны, и до общественности". "Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным шагам Финляндии и ее натовских союзников", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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финляндия

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россия, финляндия, хельсинки, сергей лавров, в мире, нато