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МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений - РИА Новости, 26.01.2024
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20:28 26.01.2024 (обновлено: 20:42 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923761664.html
МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений
МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений - РИА Новости, 26.01.2024
МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений
Весь комплекс отношений России и Финляндии сейчас полностью разрушен по вине Хельсинки, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:28
2024-01-26T20:42
россия
финляндия
хельсинки
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Весь комплекс отношений России и Финляндии сейчас полностью разрушен по вине Хельсинки, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова."В настоящее время весь комплекс двусторонних российско-финляндских связей полностью разрушен. Вина за это лежит на финской стороне", - указывается в документе."После начала Россией специальной военной операции Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая оказание активной поддержки киевскому режиму, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну", - пояснили в МИД.Там добавили, что "в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО, отказавшись от многолетней политики военного неприсоединения, являвшейся действенной основой обеспечения национальной безопасности"."Оставаясь вне блоковых рамок, Финляндия повышала свой авторитет в международных делах, выполняя в том числе роль важной переговорной площадки, на которой обсуждались ключевые вопросы современности", - отметили в МИД. Там заметили, что "сейчас с фактической утратой натовской Финляндией значительной части своего национального суверенитета о былом авторитете финнов на международной арене говорить уже не приходится".Говоря о подписанном в конце прошлого года соглашении об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, в МИД РФ заметили, что "наши соответствующие оценки уже доводились и до финской стороны, и до общественности". "Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным шагам Финляндии и ее натовских союзников", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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россия, финляндия, хельсинки, сергей лавров, в мире, нато
Россия, Финляндия, Хельсинки, Сергей Лавров, В мире, НАТО
МИД России обвинил Финляндию в разрушении отношений

МИД РФ обвинил Финляндию в разрушении комплекса двусторонних отношений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Весь комплекс отношений России и Финляндии сейчас полностью разрушен по вине Хельсинки, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.
"В настоящее время весь комплекс двусторонних российско-финляндских связей полностью разрушен. Вина за это лежит на финской стороне", - указывается в документе.
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"После начала Россией специальной военной операции Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая оказание активной поддержки киевскому режиму, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну", - пояснили в МИД.
Там добавили, что "в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО, отказавшись от многолетней политики военного неприсоединения, являвшейся действенной основой обеспечения национальной безопасности".
"Оставаясь вне блоковых рамок, Финляндия повышала свой авторитет в международных делах, выполняя в том числе роль важной переговорной площадки, на которой обсуждались ключевые вопросы современности", - отметили в МИД. Там заметили, что "сейчас с фактической утратой натовской Финляндией значительной части своего национального суверенитета о былом авторитете финнов на международной арене говорить уже не приходится".
Говоря о подписанном в конце прошлого года соглашении об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, в МИД РФ заметили, что "наши соответствующие оценки уже доводились и до финской стороны, и до общественности". "Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным шагам Финляндии и ее натовских союзников", - заключили в ведомстве.
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РоссияФинляндияХельсинкиСергей ЛавровВ миреНАТО
 
 
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