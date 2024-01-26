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В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо
В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо - РИА Новости, 26.01.2024
В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо
РФ намерена развивать отношения с Буркина-Фасо и заинтересована в этом со всеми странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:09
2024-01-26T13:09
2024-01-26T13:09
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. РФ намерена развивать отношения с Буркина-Фасо и заинтересована в этом со всеми странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ИА "Африканская инициатива" опубликовало информацию что в среду в столицу Буркина-Фасо Уагадугу прибыли 100 российских военных специалистов вместе с техникой и вооружениями. В частности, сообщалось, что российские специалисты обеспечат безопасность президента переходного периода Ибрагима Траоре. "Я никак не буду комментировать эту информацию, оставлю ее без комментариев. Что касается наших отношений с Буркина-Фасо, мы намерены их развивать, мы заинтересованы в развитии этих отношений, причем во всех возможных областях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могут прокомментировать эту информацию в Кремле и как в целом могли бы охарактеризовать отношения России и Буркина-Фасо. Он отметил, что это касается и отношений с другими африканскими странами, которые проявляют взаимную заинтересованность. "Мы будем последовательно продолжать работать по реализации тех пониманий, тех договоренностей, которые были достигнуты на относительно недавнем Санкт-Петербургском саммите "Россия - Африка", - добавил Песков.
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буркина-фасо, россия, дмитрий песков, в мире
Буркина-Фасо, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо
Песков: Россия намерена развивать отношения с Буркина-Фасо