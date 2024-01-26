https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html

В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо

В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо - РИА Новости, 26.01.2024

В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо

РФ намерена развивать отношения с Буркина-Фасо и заинтересована в этом со всеми странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:09

2024-01-26T13:09

2024-01-26T13:09

буркина-фасо

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:147:3001:1835_1920x0_80_0_0_fd1b2dceae01105ead58141883c819c0.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. РФ намерена развивать отношения с Буркина-Фасо и заинтересована в этом со всеми странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ИА "Африканская инициатива" опубликовало информацию что в среду в столицу Буркина-Фасо Уагадугу прибыли 100 российских военных специалистов вместе с техникой и вооружениями. В частности, сообщалось, что российские специалисты обеспечат безопасность президента переходного периода Ибрагима Траоре. "Я никак не буду комментировать эту информацию, оставлю ее без комментариев. Что касается наших отношений с Буркина-Фасо, мы намерены их развивать, мы заинтересованы в развитии этих отношений, причем во всех возможных областях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могут прокомментировать эту информацию в Кремле и как в целом могли бы охарактеризовать отношения России и Буркина-Фасо. Он отметил, что это касается и отношений с другими африканскими странами, которые проявляют взаимную заинтересованность. "Мы будем последовательно продолжать работать по реализации тех пониманий, тех договоренностей, которые были достигнуты на относительно недавнем Санкт-Петербургском саммите "Россия - Африка", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231013/aes-1902580078.html

буркина-фасо

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буркина-фасо, россия, дмитрий песков, в мире