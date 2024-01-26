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Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия - РИА Новости, 26.01.2024
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16:22 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:22
2024-01-26T16:22
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения. "Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники", - сказал он в своём заключительном слове на едином дне приёмки военной продукции.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия

Шойгу поручил добиваться повышения дальности и точности перспективного оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения.
"Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники", - сказал он в своём заключительном слове на едином дне приёмки военной продукции.
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