https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html

Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия

Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия - РИА Новости, 26.01.2024

Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:22

2024-01-26T16:22

2024-01-26T16:22

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения. "Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники", - сказал он в своём заключительном слове на едином дне приёмки военной продукции.

https://ria.ru/20240126/armiya-1923649802.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф