https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:22
2024-01-26T16:22
2024-01-26T16:22
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения. "Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники", - сказал он в своём заключительном слове на едином дне приёмки военной продукции.
https://ria.ru/20240126/armiya-1923649802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия
Шойгу поручил добиваться повышения дальности и точности перспективного оружия
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения.
"Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники", - сказал он в своём заключительном слове на едином дне приёмки военной продукции.
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