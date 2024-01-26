https://ria.ru/20240126/opros-1923590315.html

Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиян доверяют Путину

Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиян доверяют Путину - РИА Новости, 26.01.2024

Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиян доверяют Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, 77,5% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:47

2024-01-26T10:47

2024-01-26T10:47

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, 77,5% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,3% респондентов, 16% выразили свое недоверие. Большинство (77,5%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14% респондентов не одобряют его деятельность. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 января среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20240126/putin-1923580099.html

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общество, россия, владимир путин, вциом