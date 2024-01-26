https://ria.ru/20240126/opros-1923590315.html
Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиян доверяют Путину - РИА Новости, 26.01.2024
Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиян доверяют Путину
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, 77,5% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:47
2024-01-26T10:47
2024-01-26T10:47
общество
россия
владимир путин
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1919998337_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9de3974b4d47e0a183a1ef8344eff579.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, 77,5% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,3% респондентов, 16% выразили свое недоверие. Большинство (77,5%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14% респондентов не одобряют его деятельность. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 января среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20240126/putin-1923580099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1919998337_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_40e2d9545be68a3de1e98118570573b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 80 процентов россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: 80,3% россиян доверяют Путину, 77,5% одобряют его деятельность
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, 77,5% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса
ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,3% респондентов, 16% выразили свое недоверие.
Большинство (77,5%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14% респондентов не одобряют его деятельность.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 января среди 1600 респондентов старше 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу Путина положительно