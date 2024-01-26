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Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы - РИА Новости, 26.01.2024
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03:34 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/opaseniya-1923546026.html
Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы
Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы - РИА Новости, 26.01.2024
Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы
Ядерная угроза по-прежнему тревожит жителей планеты, причем самый большой процент опасающихся живет в Индонезии и Нигере, а самые спокойные - в Иране, россияне... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T03:34
2024-01-26T03:34
иран
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пакистан
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ядерная угроза по-прежнему тревожит жителей планеты, причем самый большой процент опасающихся живет в Индонезии и Нигере, а самые спокойные - в Иране, россияне в середине - только 20% жителей страны считают угрозу высокой, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости. "Две пятых опрошенных (40%) во всем мире считают высоким риск применения ядерного оружия. Почти равная доля (37%) оценивает этот риск как умеренный, и только 14% не видят риска со стороны применения ядерных вооружений. Остальные затруднились ответить. К сожалению, за год не произошло существенного снижения ядерных опасений", - говорится в отчете. Среди стран, где жители считают ядерную угрозу минимальной, лидирует Иран – такой вариант ответа указал каждый третий опрошенный (33%). Трое из десяти респондентов (30%) в Армении придерживаются мнения о низкой вероятности применения ядерного оружия. Почти столько же респондентов выбрали такой ответ в Пакистане (29%). А наиболее ярко выражены пессимистические настроения относительно применения ядерного оружия в таких странах, как Индонезия и Нигерия – по 72%, Эквадор и Сирия – по 69% и Аргентина – 68%. Две трети респондентов в Италии (67%) также назвали возможную ядерную угрозу высоковероятной. "Россия в целом демонстрирует достаточно оптимистичное отношение к вопросу ядерной угрозы. Так, 20% отметили, что риск высокий, 40% воспринимают угрозу как среднюю, а 11% оценивают риск как низкий. В США настроения немного более тревожные. Высоким считают риск ядерной угрозы треть американцев (34%), средним – 52%, и низким – 9%", - посчитали аналитики. В рамках проекта "Конец года" были опрошены более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1,5 тысячи респондентов по национальной репрезентативной выборке.
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иран, армения, пакистан, ромир , в мире
Иран, Армения, Пакистан, Ромир , В мире
Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы

Gallup: меньше всего боятся ядерной угрозы в Иране, больше всего - в Индонезии

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ядерная угроза по-прежнему тревожит жителей планеты, причем самый большой процент опасающихся живет в Индонезии и Нигере, а самые спокойные - в Иране, россияне в середине - только 20% жителей страны считают угрозу высокой, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Две пятых опрошенных (40%) во всем мире считают высоким риск применения ядерного оружия. Почти равная доля (37%) оценивает этот риск как умеренный, и только 14% не видят риска со стороны применения ядерных вооружений. Остальные затруднились ответить. К сожалению, за год не произошло существенного снижения ядерных опасений", - говорится в отчете.
Среди стран, где жители считают ядерную угрозу минимальной, лидирует Иран – такой вариант ответа указал каждый третий опрошенный (33%). Трое из десяти респондентов (30%) в Армении придерживаются мнения о низкой вероятности применения ядерного оружия. Почти столько же респондентов выбрали такой ответ в Пакистане (29%).
А наиболее ярко выражены пессимистические настроения относительно применения ядерного оружия в таких странах, как Индонезия и Нигерия – по 72%, Эквадор и Сирия – по 69% и Аргентина – 68%. Две трети респондентов в Италии (67%) также назвали возможную ядерную угрозу высоковероятной.
"Россия в целом демонстрирует достаточно оптимистичное отношение к вопросу ядерной угрозы. Так, 20% отметили, что риск высокий, 40% воспринимают угрозу как среднюю, а 11% оценивают риск как низкий. В США настроения немного более тревожные. Высоким считают риск ядерной угрозы треть американцев (34%), средним – 52%, и низким – 9%", - посчитали аналитики.
В рамках проекта "Конец года" были опрошены более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1,5 тысячи респондентов по национальной репрезентативной выборке.
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