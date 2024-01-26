Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы
Gallup: меньше всего боятся ядерной угрозы в Иране, больше всего - в Индонезии
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ядерная угроза по-прежнему тревожит жителей планеты, причем самый большой процент опасающихся живет в Индонезии и Нигере, а самые спокойные - в Иране, россияне в середине - только 20% жителей страны считают угрозу высокой, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
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"Две пятых опрошенных (40%) во всем мире считают высоким риск применения ядерного оружия. Почти равная доля (37%) оценивает этот риск как умеренный, и только 14% не видят риска со стороны применения ядерных вооружений. Остальные затруднились ответить. К сожалению, за год не произошло существенного снижения ядерных опасений", - говорится в отчете.
Среди стран, где жители считают ядерную угрозу минимальной, лидирует Иран – такой вариант ответа указал каждый третий опрошенный (33%). Трое из десяти респондентов (30%) в Армении придерживаются мнения о низкой вероятности применения ядерного оружия. Почти столько же респондентов выбрали такой ответ в Пакистане (29%).
"Россия в целом демонстрирует достаточно оптимистичное отношение к вопросу ядерной угрозы. Так, 20% отметили, что риск высокий, 40% воспринимают угрозу как среднюю, а 11% оценивают риск как низкий. В США настроения немного более тревожные. Высоким считают риск ядерной угрозы треть американцев (34%), средним – 52%, и низким – 9%", - посчитали аналитики.
В рамках проекта "Конец года" были опрошены более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1,5 тысячи респондентов по национальной репрезентативной выборке.