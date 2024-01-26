https://ria.ru/20240126/ochag-1923711708.html

Огонь семейного очага прибыл в Киров

Огонь семейного очага прибыл в Киров - РИА Новости, 26.01.2024

Огонь семейного очага прибыл в Киров

Огонь семейного очага, зажженный в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", прибыл в Киров, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:49

2024-01-26T16:49

2024-01-26T16:49

кировская область

кировская область

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Огонь семейного очага, зажженный в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", прибыл в Киров, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественная встреча огня состоялась в пятницу в Александровскому саду у памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Участие в церемонии принял губернатор Кировской области Александр Соколов, многодетные семьи, представленные к награждению региональным памятным знаком "Семейная слава", а также молодые пары, которые регистрируют свой брак 26 января. "Сегодня мы принимаем огонь семейного очага, который был зажжен на ВДНХ в честь открытия Года семьи. Этот огонь мы будем хранить, передавать вновь созданным семьям, различным общественным организациям, религиозным конфессиям для того, чтобы продолжать ценности нашего общества: любовь, взаимоуважение. Поздравляю вас с Годом семьи и надеюсь, что в этом году семей в Кировской области станет больше, и они станут крепче", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Супруги Олег и Надежда Самоделкины из Нагорского района прожили в браке 39 лет и воспитали четверых детей. Супруги — педагоги, их средние дочери Татьяна и Екатерина продолжают педагогическую династию: работают воспитателями в детском саду. Старшей дочери Елене присуждена ученая степень кандидата биологических наук, сын Роман готовится к учебе в магистратуре Вятского государственного университета. Обращаясь к молодым парам с напутствием от всех многодетных семей, супруги Самоделкины пожелали им счастья, добра, побольше детского смеха, терпения и уважения друг к другу. Из рук многодетных семей Даровских, Исуповых и Самоделкиных символ семейного очага получили молодожены Шестаковы, Усатовы и Бажины. Завершилось мероприятие торжественным гимном семье. Символ семейного очага будет храниться во Дворце бракосочетания города Кирова.

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кировская область, киров