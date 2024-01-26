Рейтинг@Mail.ru
Огонь семейного очага прибыл в Киров - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
16:49 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ochag-1923711708.html
Огонь семейного очага прибыл в Киров
Огонь семейного очага прибыл в Киров - РИА Новости, 26.01.2024
Огонь семейного очага прибыл в Киров
Огонь семейного очага, зажженный в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", прибыл в Киров, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:49
2024-01-26T16:49
кировская область
кировская область
киров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923214081_0:359:2619:1832_1920x0_80_0_0_05cefa3b81d776394e6fd8b50e8f3ac0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Огонь семейного очага, зажженный в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", прибыл в Киров, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественная встреча огня состоялась в пятницу в Александровскому саду у памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Участие в церемонии принял губернатор Кировской области Александр Соколов, многодетные семьи, представленные к награждению региональным памятным знаком "Семейная слава", а также молодые пары, которые регистрируют свой брак 26 января. "Сегодня мы принимаем огонь семейного очага, который был зажжен на ВДНХ в честь открытия Года семьи. Этот огонь мы будем хранить, передавать вновь созданным семьям, различным общественным организациям, религиозным конфессиям для того, чтобы продолжать ценности нашего общества: любовь, взаимоуважение. Поздравляю вас с Годом семьи и надеюсь, что в этом году семей в Кировской области станет больше, и они станут крепче", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Супруги Олег и Надежда Самоделкины из Нагорского района прожили в браке 39 лет и воспитали четверых детей. Супруги — педагоги, их средние дочери Татьяна и Екатерина продолжают педагогическую династию: работают воспитателями в детском саду. Старшей дочери Елене присуждена ученая степень кандидата биологических наук, сын Роман готовится к учебе в магистратуре Вятского государственного университета. Обращаясь к молодым парам с напутствием от всех многодетных семей, супруги Самоделкины пожелали им счастья, добра, побольше детского смеха, терпения и уважения друг к другу. Из рук многодетных семей Даровских, Исуповых и Самоделкиных символ семейного очага получили молодожены Шестаковы, Усатовы и Бажины. Завершилось мероприятие торжественным гимном семье. Символ семейного очага будет храниться во Дворце бракосочетания города Кирова.
https://ria.ru/20240122/vyplaty-1922751214.html
https://ria.ru/20231214/vyplaty-1915873288.html
кировская область
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923214081_0:0:2483:1862_1920x0_80_0_0_09279de8840288dd9ce884f4c29ead86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, киров
Кировская область, Кировская область, Киров

Огонь семейного очага прибыл в Киров

© РИА Новости / Виталий АньковСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Семья . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Огонь семейного очага, зажженный в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", прибыл в Киров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественная встреча огня состоялась в пятницу в Александровскому саду у памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Участие в церемонии принял губернатор Кировской области Александр Соколов, многодетные семьи, представленные к награждению региональным памятным знаком "Семейная слава", а также молодые пары, которые регистрируют свой брак 26 января.
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Кировской области введут новые выплаты врачам
22 января, 13:11
"Сегодня мы принимаем огонь семейного очага, который был зажжен на ВДНХ в честь открытия Года семьи. Этот огонь мы будем хранить, передавать вновь созданным семьям, различным общественным организациям, религиозным конфессиям для того, чтобы продолжать ценности нашего общества: любовь, взаимоуважение. Поздравляю вас с Годом семьи и надеюсь, что в этом году семей в Кировской области станет больше, и они станут крепче", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Супруги Олег и Надежда Самоделкины из Нагорского района прожили в браке 39 лет и воспитали четверых детей. Супруги — педагоги, их средние дочери Татьяна и Екатерина продолжают педагогическую династию: работают воспитателями в детском саду. Старшей дочери Елене присуждена ученая степень кандидата биологических наук, сын Роман готовится к учебе в магистратуре Вятского государственного университета. Обращаясь к молодым парам с напутствием от всех многодетных семей, супруги Самоделкины пожелали им счастья, добра, побольше детского смеха, терпения и уважения друг к другу.
Из рук многодетных семей Даровских, Исуповых и Самоделкиных символ семейного очага получили молодожены Шестаковы, Усатовы и Бажины. Завершилось мероприятие торжественным гимном семье.
Символ семейного очага будет храниться во Дворце бракосочетания города Кирова.
Семья - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Выплаты приемным семьям в Кировской области увеличат в несколько раз
14 декабря 2023, 18:05
 
Кировская областьКировская областьКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала