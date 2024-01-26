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Украинские войска обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/obstrel-1923750756.html
Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 26.01.2024
Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска выпустили в пятницу десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:19
2024-01-26T19:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 18.25 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240126/artilleriya-1923441553.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска обстреляли районы Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по районам Донецка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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